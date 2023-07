La Setmana del Llibre en Català 2023 oferirà una edició de rècord

La Setmana del Llibre en català es consolida amb la complicitat d’editorials de tot el territori en la seva 41 edició. Del 8 al 17 de setembre, el Moll de Fusta de Barcelona tornarà a acollir aquest espai de trobada entre lectors, editors i llibreters, que enguany comptarà amb 287 expositors, una xifra rècord, i més de 300 activitats.

En aquesta edició, se sumen als de Catalunya, el País Valencià, Andorra i les Illes Balears, els segells de Catalunya Nord amb una caseta liderada per la Llibreria Catalana de Perpinyà. “La Setmana del Llibre en Català és el festival del sector”, ha dit la directora de La Setmana del Llibre, Cristina Domènech. L’escriptora Mercè Ibarz rebrà el 27è Premi Trajectòria i el músic Roger Mas, el Premi Difusió 2023.

“Ara sí que podem dir que La Setmana reuneix tot el conjunt de producció editorial en català”, ha afirmat Domènech

En aquesta línia, ha afegit que l’objectiu de la iniciativa és mostrar tota la riquesa i dimensió dels llibres en català, és a dir, “no només hi haurà literatura sinó també llibres de cuina, de viatges i guies de natura”.

La directora de La Setmana del Llibre en Català ha revelat que l’objectiu a llarg termini és fer d’aquesta iniciativa una data “que el país es faci seva”. Domènech ha explicat que vol que la cita se celebri arreu del territori a través de casals, biblioteques, centres cívics, llibreries i les mateixes famílies. “Que sigui una data que tothom pugui celebrar al marge del que estigui passant al Moll de la Fusta”, ha assenyalat.

“Reivindiquem la setmana com la festa del sector”, ha reiterat la directora, que ha subratllat que la programació del festival és una “gran vàlua” per donar a conèixer el llibre en català arreu del món. Domènech ha explicat que l’edició d’enguany, batejada amb el nom d’‘On tot comença’ ha partit del concepte de l’origen. Segons ha afirmat, la voluntat de l’entitat és reivindicar el llibre com a origen d’un entramat d’expressions culturals. “A partir del llibre surten pel·lícules, obres de teatre i sèries de televisió”, ha assenyalat.

Una programació “equilibrada” i oberta a nous públics

La fira acollirà una programació “equilibrada” i oberta a nous públics, segons ha explicat Domènech. Comptarà amb presentacions, debats literaris, concerts, tallers, recitals de poesia, un centenar de signatures d’autors, taules rodones i converses. L’espai reunirà més de 300 activitats variades que pretenen respondre als diversos interessos del públic. En aquest sentit, el festival esdevindrà no només un aplec literari sinó també una “reivindicació del llibre” com a sinònim del gaudi i de l’oci cultural, i acollirà multitud de temàtiques. La fira donarà el tret de sortida a l’inici de temporada per al sector.

La presentació de 125 novetats editorials d’adults, joves i infants obriran la porta a la tardor de la mà del festival. Autors com Carlota Gurt, Sílvia Soler, Sergi Pàmies, Maria Climent, Iolanda Batallé o Roger de Gràcia presentaran les seves novetats en el marc del festival. A més a més, també hi haurà les presentacions dels llibres guardonats amb algun premi literari, com “Diré que m’ho he inventat”, la novel·la de Marta Marin-Dòmine guanyadora del Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana o el Premi Sant Jordi a Gemma Ruiz per la novel·la “Les nostres mares”.

L’acte inaugural comptarà amb el pregó del Premi d’Honor de les Lletres catalanes 2023, Josep Piera. De la mà del CCCB, assistirà a La Setmana del Llibre l’autora coreana Han Kang, que presentarà el seu nou llibre, ‘La classe de grec’. També hi participarà el professor titular d’Història Contemporània de la Universitat d’Oxford Roger Griffin, i l’escriptor holandès Rob Riemenn i l’escriptora sueca Karin Smirmoff.

Enguany el festival ocuparà 7.000 metres quadrats, el màxim de capacitat del Moll de la Fusta

A més dels 287 mòduls d’expositors recollits en 87 casetes — entre segells editorials (244), llibreries (20), institucions (10), universitats (9), associacions (3) i distribuïdores (1) —, hi haurà tres escenaris per a públic jove i adult, dos espais de lectura, una zona de bar amb tres foodtrucks i una caravana de vins DO Catalunya. El Moll de la Fusta també acollirà l’exposició ‘Ser de lletres’ que comissaria l’Institut de les Lletres Catalanes, la carpa de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) i un nou espai per a entitats.

Tal com es va fer l’any passat, La Setmana obrirà tot el dia, i dedicarà els matins laborables a diversos col·lectius amb una programació especial, seran: el Matí de les Biblioteques, el Matí de les escoles, el Matí d’Òmnium cultural i el Matí de jocs i paraules.

L’any passat, La Setmana del Llibre en català va tenir un increment de visitants de l’11% i l’objectiu és que en l’edició d’enguany aquesta xifra continuï creixent. L’esdeveniment compta amb un pressupost total que voreja més del mig milió d’euros.

La consolidació del públic jove

Aquesta edició de La Setmana del Llibre vol apostar encara més per activitats pensades especialment pel públic més jove. L’espai infantil i familiar tindrà un centre d’interès propi: ‘El riure’, dirigit als menors de dotze anys. Després de l’èxit de l’edició anterior, ‘Passaport de recomanacions’ repetirà un any més, permetent que els més petits facin un recorregut per les casetes de llibres infantils i juvenils.

L’organització també ha programat dos dies amb activitats que es volen apropar al jovent amb taules rodones, la presentació de la nova col·lecció de Juliana Canet i una “batalla de llibres” on grups com 31 FAM competiran en format freestyle. Una altra novetat serà l’‘Off Setmana’, el nou espai per la gravació ininterrompuda de pòdcasts enfocats al món del llibre. En destaquen els dos pòdcasts residents: ‘Tàndem’, de literatura infantil i juvenil, i ‘Mentrimentres’.

Premi Trajectòria i Premi Difusió

Enguany, el jurat del Gremi d’Editors de Catalunya atorgarà el Premi Trajectòria a l’escriptora Mercè Ibarz per la seva obra, única en la literatura catalana i pionera en la fusió d’estils literaris. L’autora ha agraït el reconeixement i ha assegurat que “escriure és una cursa de fons”. El premi consistirà en una obra cedida per l’artista Ramon Enrich. A banda, el Premi Difusió 2023 a una figura pública ha reconegut el músic Roger Mas per la seva tasca de promoció de les lletres catalanes amb la seva musicalització de poetes com Verdaguer, Maragall o Martí i Pol.