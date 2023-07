Turistes i aficionats al ferrocarril estrenen la connexió de Renfe entre Barcelona i Lió

Renfe ha reprès la connexió d’alta velocitat entre Barcelona i Lió aquest dijous 13 de juliol al matí amb un tren que ha sortit des de l’estació de Sants a les 08.22 hores. És el primer cop que un tren de l’operadora espanyola roda per territori francès en solitari i competint amb SNCF, amb qui va trencar la cooperació a finals de l’any passat. Fotos © Gérard Escaich & Louis Sibils / ACN.

A bord, la majoria de viatgers eren turistes però també aficionats al ferrocarril i maquinistes d’altres serveis de la companyia que no s’han volgut perdre aquest moment. A partir del 28 de juliol, la companyia també oferirà el servei amb Marsella. « Ens anirà de cine », ha celebrat un dels passatgers que avui es desplaçava a la ciutat francesa i que encara haurà de fer transbord a Montpeller.

43.000 bitllets venuts en tres setmanes

El president de Renfe, Raül Blanco, ha destacat que ja s’han venut 43.000 bitllets en tres setmanes per als trajectes a Lió i Madrid-Barcelona-Marsella, que entrarà en servei el pròxim dia 28 de juliol. « Avui és un gran dia per al sector ferroviari i un gran dia per a Renfe », s’ha felicitat Blanco en declaracions als mitjans de comunicació des de l’estació de Sants abans de la sortida del tren amb 240 viatgers a bord.

Segons el president de l’operadora, és la culminació de « molts anys d’esforços » del personal de la companyia i es dona compliment a les demandes d’una major connectivitat ferroviària entre Catalunya i França.

El President de Renfe Raül Blanco al centre de la imatge. Foto © Gérard Escaich / ACN.

Alguns dels passatgers amb qui ha parlat l’ACN han aprofitat aquest primer viatge des de la capital catalana per anar a passar el dia en parades intermitges. Joan Velázquez, veí de Barcelona, ha fet el trajecte fins a Perpinyà per passar-hi el dia amb la seva dona i els seus tres fills. « Els meus fills tenien moltes ganes d’agafar l’AVE i pel meu aniversari em van regalar els bitllets », ha explicat. « Avui era el dia de la inauguració, vam mirar diferents opcions i vam agafar aquesta », ha afegit.

En canvi, la turista francesa Esther Mangon ha explicat que la posada en servei del trajecte li ha permès tornar a casa des de Barcelona després de passar-hi uns dies. El viatge d’anada, ha comentat, el va haver de fer en blablacar.

Un maquinista de mercaderies, entre els passatgers

Un dels passatgers també ha sigut Robert Gurt, un maquinista de mercaderies que cobreix habitualment el trajecte entre Barcelona i Perpinyà, però no més enllà. Ho ha fet acompanyat de dos altres companys maquinistes de Mitja Distància i Rodalies. Gurt ha assenyalat que ha volgut fer aquest viatge com a passatger i les comparacions amb el tren de mercaderies han estat inevitables.

« És molt diferent, des d’un AVE tot passa molt més ràpid, té més comoditat, confort i qualitat de rodadura », ha dit Gurt. Els trens d’alta velocitat no poden superar els 200 quilòmetres per hora en alguns trams per la presència de trens de mercaderies, que en el seu cas no poden superar els 100 km/h.

A pocs metres, l’aficionat i col·laborador del mitjà especialista Trenvista, César Gines, ha celebrat la represa del servei i s’ha mostrat convençut que la companyia augmentarà les freqüències i destins quan França hagi homologat els nous trens que ha comprat Renfe.

A partir del 28 de juliol, Renfe incorpora el trajecte Madrid-Barcelona-Marsella

Renfe oferirà inicialment el trajecte de divendres a dilluns i a partir de l’octubre passarà a ser diari. A partir, del pròxim 28 de juliol, Renfe tornarà a posar en marxa la connexió amb Marsella, amb un tren que iniciarà el seu recorregut a Madrid-Atocha. A l’octubre, també ho passarà a fer diàriament fins arribar a les 28 circulacions setmanals entre Catalunya i entre les dues destinacions.

La connexió amb Marsella serà especialment útil per a un dels viatgers que avui anava a bord del tren, Juan Carlos Fernández Goróstegui, que es desplaçava des de Madrid per visitar la seva filla resident a la ciutat francesa. Avui encara haurà de fer transbord a Montpeller, però tot i així ha optat per descartar l’avió i apostar pel tren. « Ens anirà de cine », ha comentat en relació a la connexió directa a partir del 28 de juliol.

Un cas semblant era el del DJ ucraïnès, Vitaly, resident a Barcelona des de fa sis anys. Avui es desplaçava als afores de Marsella per oferir-hi una actuació i desconeixia que era el primer viatge de Renfe entre Catalunya i França. En el seu cas, baixarà a Nimes per continuar la seva ruta en cotxe. « Quan he anat a buscar el tren i he vist tantes càmeres, ja he vist que aquest viatge era especial », ha afegit.

D’aquesta manera, la recuperació del servei implicarà també que Barcelona quedi unida amb ciutats com Nimes amb dos trens diaris ja que la connexió és compartida tant si es viatja amb destinació Lió com Marsella.

Liberalització de l’alta velocitat

Fa uns dies, el president de Renfe, Raül Blanco, va deixar clar que l’entrada de Renfe a França es feia « de manera decidida » i « a llarg termini » amb l’objectiu de convertir-se en un « operador de referència ».

L’activitat de l’operador espanyol al país veí es produeix també en el context de la liberalització de l’alta velocitat arreu d’Europa i la companyia oferirà trajectes dins de França com la filial espanyola d’SNCF, Ouigo, ja ho fa entre Barcelona i Madrid des del maig del 2021.

Des que SNCF va anunciar la intenció d’operar sense Renfe el trajecte Barcelona-Paris, la companyia espanyola es va posar a treballar de seguida per recuperar els trajectes amb Lió i Marsella a curt termini -dues rutes que l’operadora francesa va dir que eren deficitàries- i que cap al 2024, coincidint amb els Jocs Olímpics, també aspirava a cobrir la ruta entre les capitals catalana i francesa.

Durant aquest hivern, la companyia ha estat habilitant els maquinistes per circular en territori francès i ha fet nombrosos ‘marxes en blanc’, és a dir, simulant les condicions reals del trajecte però sense passatgers. Concretament, s’han hagut de familiaritzar amb els sistemes de senyalització i de control, als trams de circulació per línia convencional i a velocitats més reduïdes, entre d’altres.