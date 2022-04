La Semaine Sainte 2022 dans les Pyrénées-Orientales

Le 10 avril, une semaine avant le dimanche de Pâques, débute la Semaine Sainte. Si cette semaine n’est que peu fêtée en France, excepté le Vendredi Saint, jour férié en Alsace-Moselle, elle est très célébrée dans les Pyrénées-Orientales. Quels seront les moments forts de 2022 ?

♦ La Sanch, un peu d’histoire…

La Procession de la Sanch est une tradition catalane vieille de plus de six siècles célébrant la fête religieuse la plus importante pour la communauté catholique. Cette coutume remonte au XVIe siècle. Les moines dominicains étaient chargés d’une mission : accompagner les condamnés à mort jusqu’à l’échafaud. Leur présence permettait de protéger ces derniers d’un éventuel lynchage de la foule mais aussi de leur assurer une sépulture religieuse.

Sanch Procession Vendredi Saint Perpignan avril 2019 © Arnaud Le Vu / MiP

> À lire aussi notre article : Semaine Sainte 2019 dans les Pyrénées-Orientales – De la Sanch de Perpignan aux processions nocturnes

♦ La Procession de la Sanch à Perpignan

Chaque vendredi précédent Pâques, les fidèles de tous âges défilent dans les ruelles de la ville de Perpignan. Après avoir revêtu leur scapulaire, c’est le nom de leur tunique noire, nouée grâce à la cordelière, ainsi que leur caperutxa, leur imposante coiffe qui recouvre leur visage et qui pointe vers le ciel, les pénitents peuvent avancer. Quant aux chaussures, elles sont obligatoirement noires ; mais certains préfèrent marcher pieds nus. Le défilé est rythmé par la cloche de fer, portée par le Regidor, ce pénitent habillé en rouge et situé en tête de cortège. Les pénitents s’arrêtent, à intervalle régulier, sous les roulements des tambours. Les instruments sont recouverts de crêpe noir. Mais la Procession de la Sanch n’est pas qu’un simple défilé. C’est aussi le symbole du chemin de Croix du Christ vers sa crucifixion. Les pénitents portent sur leurs épaules, de très lourds misteris, des statues qui représentent les différentes scènes de la Passion du Christ, c’est-à-dire le supplice et la mort du Christ. Cette année à Perpignan, la Procession de la Sanch s’élancera le Vendredi Saint à 15h de l’Eglise Saint-Jacques. La foule silencieuse, composée de fidèles et de curieux, pourra admirer les pénitents guidés par leur Regidor, dans les rues du centre la ville. En 2022, le parcours sera identique à celui de 2019.

> À lire aussi notre article : Semaine sainte et Sanch – Les plus belles photos 2017 !

♦ Une exposition unique

En 2021, à cause de la crise sanitaire, la Procession de la Sanch n’a pas pu se dérouler comme prévue. Elle a été remplacée par un chemin de croix dans le Campo Santo. Trois jeunes photographes et vidéastes ont été autorisés à suivre cette édition si particulière. Le travail de Mehdi Ragoub, Brian Poulard et Camille La Verde est à découvrir au Centre d’exposition de la Sanch du 8 avril au 30 octobre 2022.

Sanch Chemin de Croix du mercredi au Campo Santo Perpignan Avril 2019 © Arnaud Le Vu / MiP

> À lire aussi notre article : La confrérie de la Sanch : Encagoulés depuis 600 ans

♦ Et dans les autres villes des Pyrénées-Orientales ?

Les Processions de la Semaine Sainte sont des fêtes incontournables en pays catalan. Bien que celle de Perpignan soit la plus importante puisqu’elle rassemble environ 700 personnes, d’autres communes du département font perdurer cette tradition.

À Collioure, la Procession de la Sanch se déroule traditionnellement de nuit le Vendredi Saint. Cette année, le départ s’effectuera de l’Eglise Notre Dame des Anges à 21h. Comme à Perpignan, le Regidor mènera le cortège des Pénitents au son de sa cloche. Si à Collioure, la procession est nocturne, c’est pour rappeler que le condamné à mort était exécuté de nuit. À Arles-sur-Tech, la procession est également organisée le soir du Vendredi Saint. En 2022, les Pénitents partiront de l’Abbaye Sainte-Marie à 20h30 pour déambuler ensuite dans les rues de la ville.

À Bouleternère, la procession a lieu le jeudi soir. Le départ sera donné à 21h depuis le parvis de l’Eglise. En 2019, 300 personnes avaient participé à la procession dans ce petit village.