Le Cava, un classique ou la nouvelle tendance des fêtes catalanes ?

La période des fêtes est cruciale pour l’appellation ; car la campagne de Noël représente 30% des ventes annuelles de toutes les DO Cava dixit Javier Pagès. Une proportion qui peut atteindre plus de 40% pour certaines entreprises spécialisées dans les produits haut de gamme. Si la dernière ligne droite de l’année peut être remise en cause par la sixième vague du covid-19 en Espagne, les professionnels du secteur restent sereins « parce que les gens sont préparés et agissent avec prudence ».