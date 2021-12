France-Espagne | 96% des cours d’eau contaminés par des bactéries résistantes aux antibiotiques

Les scientifiques du consortium ont prélevé des échantillons à Lleida sur les rivières Segre et Noguera Ribagorçana ; dans le cas de l’Aragon dans le Cinca, Alcanadre, Aragón Subordà, Clamor Amarga, Flumen, Arba de Riquel et Gállego ; en Navarre, dans les fleuves Èbre, Aragon, Irantzu, Arakil, Queiles, Arga, Ega et Bidassoa, et en France, dans la Garonne, l’Adur, le Gabas, la Save, l’Echez et la Baïse. Ainsi, ils ont confirmé la présence chronique d’antibiotiques dans les eaux frontalières de l’Espagne et de la France ; en particulier de l’enrofloxacine (un type de fluoroquinolone) et de la sulfadiazine (un type de sulfamide).