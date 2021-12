Le jouet et le genre | Un projet transfrontalier de La Bressola et du Musée du jouet de Figueres

Le Musée du jouet de Figueres, le Centre Catalan de Formation Professionnelle (CFPC) et l’école La Bressola organisent un projet transfrontalier sur le jouet et le genre. Un programme qui sera réalisé au cours des deux prochaines années avec la coopération de l’Espace Transfrontalier Catalan de la Generalitat de Catalunya et du Département des Pyrénées Orientales.

♦ L’objectif ? Créer une exposition itinérante dans les écoles de la Catalogne du nord

L’idée est de créer une ressource pédagogique sur les jouets et le genre à partir des formations et des réflexions qui ont lieu entre la communauté éducative de La Bressola, l’équipe du musée et le CFPC. Une exposition itinérante parcourra les écoles de La Bressola en Catalogne du nord ; et sera également proposée dans les lieux culturels catalans.

Le projet a débuté par une formation sur le thème « les jouets et le genre » à destination des enseignants et élèves de maternelle ; et réalisée par les spécialistes du Musée. S’ensuivront des sessions de travail de co-création de contenu basées sur les réflexions communes issues des formations ; ainsi qu’un entretien avec les familles des enfants de La Bressola. Le scénario et les textes de l’exposition itinérante prendront vie à la fin du projet ; du matériel pédagogique que le musée d’Altemporda mettra à disposition.

Une technicienne du Musée du jouet de Figueres formant les enseignants des écoles maternelles lors d’une visite de l’installation. Image reproduite avec l’aimable autorisation d’ACN le 10 décembre 2021.

♦ Un projet né de l’expérience des principaux partenaires de cette initiative

Le Musée du jouet de Catalogne développe depuis des années un projet de genre transversal à tous les projets et actions du Musée. Depuis 2014, le CFPC travaille quand à lui au développement d’une offre de formation en catalan à destination du monde professionnel de la Catalogne du nord. D’où la convention de formation continue du personnel de La Bressola. La Bressola, réseau d’écoles associatives immersives du nord de la Catalogne, repose sur des valeurs fortes « de solidarité, de civilité, de respect, de tolérance et d’esprit critique qu’elle véhicule parmi le personnel, les élèves et les familles. » L’objectif prioritaire de cette coopération transfrontalière est de promouvoir de nouvelles dynamiques de relation et de connaissance entre les agents transfrontaliers visant à promouvoir l’innovation sociale dans l’espace transfrontalier catalan dans le domaine spécifique de l’éducation, de la culture, de l’égalité et de l’équité entre les sexes. Ce projet, en plus de renforcer la coopération transfrontalière entre les institutions éducatives et les institutions culturelles ayant une expérience dans une perspective de genre, a une claire vocation d’innovation et de transformation sociale dans l’espace transfrontalier catalan.

Une technicienne du Musée du jouet de Figueres formant les enseignants des écoles maternelles lors d’une visite de l’installation. Image reproduite avec l’aimable autorisation d’ACN le 10 décembre 2021.

// À lire également :