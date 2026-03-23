Le responsable du parti d’Éric Ciotti dans les Pyrénées-Orientales jette l’éponge

Article mis à jour le 23 mars 2026 à 13:13

Depuis 2024, François Lietta était le référent de l’UDR (Union de la droite pour la République) dans les Pyrénées-Orientales. Au lendemain du second tour des élections municipales, le responsable local a démissionné du parti d’Éric Ciotti. Pour cet ancien cadre des Républicains, l’UDR ne serait pas assez indépendante du Rassemblement national pour peser réellement dans le débat public. Pour rappel, son recrutement, au service du protocole de Perpignan, par Louis Aliot en 2021 avait été qualifié de débauchage par Les Républicains.

Contacté, François Lietta confirme avoir adressé sa démission aux instances nationales le samedi 21 mars, avant même l’issue du second tour. « Je me suis engagé pour une droite de conviction, libre et indépendante. Après deux scrutins, je me rends compte que nous ne sommes ni libres ni indépendants », explique-t-il.

Pas encore de repreneur pour l’UDR dans les Pyrénées-Orientales

Interrogé sur la défaite de son épouse, Amélie Parraud, face à un candidat du RN à Rivesaltes, François Lietta assure que cet épisode n’est pas à l’origine de sa décision. Il indique en revanche que la gestion des candidatures locales a pesé dans son choix. Il dit se souvenir du fonctionnement des Républicains, où les comités départementaux donnaient leur avis sur les candidats. Avec l’UDR, regrette-t-il, tout se déciderait à Paris.

« En étant en appui d’une autre formation politique de façon systématique, nous ne pouvons pas faire peser nos idées », poursuit François Lietta. Se définissant comme « un homme de droite », il affirme ne pouvoir accepter « ni compromission, ni renoncement », estimant que ce fonctionnement ne correspond plus au sens de son engagement initial.

Pour l’heure, aucun successeur ne serait encore désigné pour prendre la tête du parti d’Éric Ciotti dans les Pyrénées-Orientales, où l’UDR compterait entre 150 et 180 adhérents selon François Lietta.