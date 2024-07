Législatives, un nouveau grand chelem pour le RN dans les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 8 juillet 2024 à 11:03

Si le second tour des législatives 2024 a apporté son lot de surprises au niveau national, dans les Pyrénées-Orientales, le Rassemblement national confirme son ancrage en réélisant largement ses quatre députées.

Malgré cette victoire dans les Pyrénées-Orientales, à l’annonce des résultats, Louis Aliot, maire de Perpignan et vice-président du RN, affichait une moue boudeuse sur les plateaux de télévision.

Avec une députée réélue dès le 1er tour, la large victoire des députées sortantes réitère le grand chelem dans les Pyrénées-Orientales. Sans surprise et avec des réserves de voix entre les deux tours, Sophie Blanc, Sandrine Dogor-Such et Michèle Martinez ont survolé ce second tour. Malgré le désistement de la seule candidate macroniste appelant au front républicain, le cap était bien trop haut pour les candidats du Nouveau Front Populaire pour espérer renverser la dynamique du premier tour.

Sur la 1ère circonscription, Sophie Blanc (RN) largement réélue face à Francis Daspe (NFP)

Malgré un score de premier tour déjà très haut, pour le second tour, la députée sortante a bénéficié d’une réserve de voix importante. En effet, plus de 57% des électeurs ont glissé un bulletin Sophie Blanc ce dimanche 7 juillet, 4 000 de plus qu’au premier tour. Quid du front républicain sur la 1ère circonscription où le candidat macroniste, non qualifié, a refusé de se prononcer sur son choix au second tour ?

Vers qui se sont reportées les 7 720 voix du 1er tour de Christophe Euzet ? Si Sophie Blanc gagne plus de 16% d’électeurs entre le premier et le second tour, Francis Daspe grossit son score de premier tour de plus de 6 000 voix. Le responsable Insoumis des Pyrénées-Orientales a pu bénéficier d’un appel au barrage clair de la part de la centriste Anabelle Brunet, et une petite partie des macronistes s’est aussi reportée sur la candidature du Nouveau Front Populaire.

3e circonscription : Sandrine Dogor-Such (RN) réélue face à Nathalie Cullell (NFP)

L’affiche sur la 3e circonscription de 2022 a produit le même résultat. La députée sortante de la circonscription la plus étendue des Pyrénées-Orientales a été réélue confortablement avec près de 7 000 voix d’avance, 56,28% des suffrages. Comme sa camarade Sophie Blanc, Sandrine Dogor-Such a réussi à mobiliser durant l’entre-deux-tours. Cette militante du Rassemblement national de la première heure a réussi à convaincre 3 700 électeurs de plus au second tour qu’au premier. Bien plus que la réserve disponible à l’issue du vote du dimanche 30 juin. Mobilisation des abstentionnistes, récupération des macronistes voulant faire barrage à une candidate Insoumise, force est de constater que dans les Pyrénées-Orientales, le vote RN est de plus en plus un vote d’adhésion.

Si la candidate du Nouveau front populaire parvient à augmenter son score du premier tour de 40%, la mobilisation et le désistement de la candidate macroniste n’auront pas suffi pour ravir le siège de députée à la candidate soutenue par la dynamique Bardella.

4e circonscription, Michèle Martinez (RN) réélue face à Julien Baraillé (NFP)

Comme ses consœurs, Michèle Martinez a largement été réélue à l’issue du second tour des législatives de 2024. Comme les autres députées sortantes des Pyrénées-Orientales, depuis deux ans, Michèle Martinez a multiplié les publications sur les réseaux sociaux pour justifier de « son travail de terrain ». Et visiblement, les électeurs semblent convaincus par ce storytelling digital. Michèle Martinez a été réélue avec plus de 58% des suffrages, face au premier secrétaire socialiste des Pyrénées-Orientales. La candidate RN améliore même son score entre le premier et le second tour de 4 800 voix. Si plus de 9 000 électeurs supplémentaires ont choisi de voter pour son adversaire politique, cette mobilisation n’aura pas suffi à contrer la vague Rassemblement national sur la 4e circonscription.

Anaïs Sabatini avait été réélue dès le premier tour du 30 juin 2024.