L’Escala – Els descobriments dels arqueòlegs al baptisteri de Santa Margarida d’Empúries

Els treballs han ampliat l’àrea descoberta fins l’any passat, especialment a les parts nord i oest. En aquests sectors, la seqüència estratigràfica documentada ha permès documentar diverses construccions associades a l’etapa baix medieval.

En aquell moment, a la banda nord de la capella de Santa Margarida hi havia un petit pati o espai obert, perfectament definit a l’oest per diverses estances cobertes i, al nord, per una gran sala o església edificada damunt de l’antiga basílica paleocristiana. De l’excavació dels nivells d’enderroc d’aquestes estructures, amb una gran quantitat de teules, en destaca la troballa d’un capitell decorat amb unes volutes als angles (ara en curs d’estudi i restauració).