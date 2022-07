La nova edició del Cerdanya Film Festival tindrà forma presencial, per internet i itinerant

Article mis à jour le 19 juillet 2022 à 15:15

La nova edició del Cerdanya Film Festival – Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, tindrà lloc de l’1 al 14 d’agost de forma presencial, per internet i itinerant. El certamen proposa un programa « crític i compromès », buscant la promoció de « noves cinematografies i nous talents emergents del panorama nacional i internacional » a partir de films produïts en el darrer any natural. Els espectadors podran gaudir d’un programa amb 40 sessions de projecció, 150 films seleccionats, tant curtmetratges com llargmetratges, dels gèneres de ficció, animació i documental. El Cerdanya Film Festival és també un hub de l’audiovisual del Pirineu, ja que acull diverses iniciatives adreçades al públic professional.

El Cerdanya Film Festival és des de l’any passat un dels certàmens assenyalats per la Acadèmia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España com a col·laborador amb els Premios Goya en la selecció de les categories de millor curtmetratge de ficció espanyol i millor curtmetratge documental espanyol.

Jordi Forcada, director del Cerdanya Film Festival ha dit que volen ser « un punt de trobada del talent emergent i el cinema de tot l’àmbit pirinenc transfronterer, de professionals acreditats i de noves vocacions, de nous públics i noves maneres de fer ».

Un festival en creixement

L’estancament del públic a les sales de cinemes és un fet palpable i generalitzat i cal intentar revertir-ho des d’iniciatives com el Cerdanya Film Festival que transcendeixen la programació habitual a la qual té accés el públic cerdà.

El Certamen proposa una experiència cinematogràfica fresca per tal que el públic pugui respirar i recuperi les ganes de gaudir d’anar al cinema i de les millors propostes audiovisuals de l’any, de les millors directores i directors del panorama emergent nacional i de peces premiades als grans festivals de cinema del món. Enguany, el Cerdanya Film Festival afegeix una nova seu permanent a Puigcerdà i trasllada part de les projeccions al Cinema Avinguda. Aquesta cèntrica sala comercial, de 500 localitats i llarga trajectòria, està equipada amb les últimes tecnologies de projecció i so i suposa un gran salt endavant pel Festival en l’àmbit tècnic.

Édition 2021 Photo © Albert Lijarcio

Una aposta per la indústria audiovisual transfronterera

Com a principal esdeveniment audiovisual del Pirineu, el Cerdanya Film Festival fa una aposta decidida per vertebrar el sector a tota la regió, amb l’objectiu de crear sinergies entre tots els seus grups d’interès a escala institucional, industrial, professional i artístic a través de múltiples propostes centrades en el desenvolupament, el treball en xarxa, l’assessorament i la promoció de nous talents i nous projectes. Les activitats d’indústria del Cerdanya Film Festival es conceben com un espai de comunicació que facilita el diàleg entre productors de cinema de tot l’àmbit pirinenc transfronterer, en un punt de trobada de coproducció i de mercat d’obres i professionals d’aquesta. És un escenari que propicia el creixement artístic dels projectes, la coproducció internacional, la xarxa de contactes i augmenta les possibilitats de finançament dels projectes, ja que compta amb la complicitat de Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC). Les activitats d’enguany se centraran en la coproducció minoritària transfronterera, un concurs de projectes en desenvolupament (Links), els rodatges en espais protegits del Pirineu i en un Meeting transfronterer de professionals que ha de posar la primera pedra d’un Clúster Transfronterer de l’Audiovisual del Pirineu. Pel que fa a les activitats de creació audiovisual, repeteix una nova edició del Laboratori de Creació Audiovisual a Bellver de Cerdanya i creix amb un campus juvenil de cinema orientat a joves entre 12 i 17 anys. Completa el programa Smartfilms, un concurs de rodatge en 48 hores obert a tothom. Aquestes activitats es fan de la mà del programa Acció Cinema i el Parc Natural del Cadi-Moixeró.

Cinema Transhumant

Una de les novetats a destacar d’aquesta edició 2022 és el Cinema Transhumant, projeccions i col·loquis de cinema social a micropobles. En col·laboració amb Terra Gollut Film Festival, s’ha engegat aquesta nova iniciativa a Cerdanya, enfocada a la projecció de 6 continguts audiovisuals de caire social amb posterior debat en el marc del certamen. Les projeccions tindran lloc a Bellver de Cerdanya i Puigcerdà i entre altres films es podran veure els llargmetratges ’15 hores’ (Judith Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català), ‘La cigüeña de Burgos’ (Joana Conill) o l’aclamat documental ‘Encara hi ha algú al bosc’ de la periodista de Puigcerdà Teresa Turiera (qui va cobrir per TV3 la guerra dels balcans).

Édition 2021 Photo © Albert Lijarcio