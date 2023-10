Perpignan | Épée ou catapulte à bonbons ? Les Trobades Médiévales en famille

En octobre, Perpignan fait un bond dans le passé. Le temps d’une journée, la cité catalane vit au temps de l’époque médiévale. Ce samedi 14 octobre 2023, les Trobades médiévales animeront le centre-ville, offrant au public une immersion dans le temps, entre XIIIe et XIVe siècles. Spectacles, ateliers, marché médiéval seront au programme de cette journée.

Les nouveautés de l’édition 2023 des Trobades

Pour cette 11e édition, les Trobades Médiévales se déroulent sur une seule journée uniquement. Une différence par rapport aux éditions précédentes où les festivités s’étalaient sur tout le week-end. Mais cela ne signifie pas une réduction des activités. Comme tous les ans, la ville va aborder les couleurs du Moyen Âge. Le public viendra à la rencontre des marchands, artisans, conteurs, troubadours, jongleurs et chevaliers de Perpignan.

Cette année, les plus jeunes sont à l’honneur avec des activités spécifiquement dédiées à toute la famille. Courses de petits chevaux, combat d’épées en mousse, grande roue, jeux en bois géants, mini-ferme, sans oublier la catapulte à bonbons. C’est donc de nombreuses animations auxquelles pourront participer les amateurs d’époque médiévale ce 14 octobre de 10h à 21h.

3 lieux emblématiques de Perpignan

Les animations des Trobades Médiévales seront concentrées sur trois lieux au cœur du centre-ville de Perpignan : la place de la Victoire, la place Gambetta et le Campo Santo. Chaque lieu aura sa particularité.

Le Campo Santo : Médiévaland

Depuis le lancement des Trobades médiévales, le Campo Santo est un lieu fort de cet événement. Cette année encore, plusieurs activités se dérouleront dans cet édifice, qui est le plus ancien et le plus vaste cimetière de l’époque médiévale en France.

Dès 10h et en ouverture de ces Trobades, les Monts Rieurs joueront leur spectacle musical Trybu. D’autres représentations auront lieu au cours de la journée. À découvrir également Les Compagnons d’Ancelin, à la fois pour leurs récits de contes et la catapulte à bonbons. Un concours du plus beau costume médiéval aura lieu à 15h45. Evelina Simon donnera un concert de harpe au sein du Campo Santo. L’occasion pour l’artiste originaire de Corneilla de Conflent de jouer des titres de son album qui sortira en fin d’année. Mais elle reprendra aussi les plus grands succès de la culture musicale de l’Heroïc Fanatsy. La dernière activité de cette 11e édition des Trobades Médiévales de Perpignan aura lieu au Campo Santo : un spectacle de feu de la compagnie de spectacles vivants Les Dernières Amazones. Une expérience visuelle et musicale unique.

Mais ce n’est pas tout, l’enceinte du Campo Santo comportera également une ferme, de nombreux jeux, un manège et des reconstitutions de la vie au Moyen Âge.

La place de la Victoire : le Marché

Sur la place de la Victoire sera installé le marché, typiquement médiéval. Les visiteurs pourront acheter des produits locaux d’antan. Par exemple, des biscuits historiques de chez Croquez l’Histoire, des objets en résines et minéraux fabriqués par Ingrid Camp, des pots en pierre et des objets en bois de chez Les pots Pierre. Des ateliers seront également ouverts à tous, dont un de runologie animé par Florunes. Ce marché médiéval sera également animé par des diverses déambulations et par la venue de Les Baladins de Céret, une troupe habituée des Trobades et passionnée d’époque médiévale. Un jeu d’échecs géant sera installé sur la place durant toute la journée.

La place Gambetta : les Métiers d’Antan

Pour découvrir les métiers d’Antan, c’est sur la place Gambetta de Perpignan qu’il faudra se rendre. Forgerons, menuisiers, herboristes, artisans du cuir et spécialistes des vitraux prendront place pour parler de ces métiers oubliés. L’association Herboristerie Moreau invitera le public à participer à un atelier découverte pour connaître les usages et bienfaits des plantes à cette période de l’Histoire. Comme sur la place de la Victoire, des déambulations auront lieu au cours de la journée. La compagnie Les Aboyeurs dévoilera son spectacle sur le thème des crieurs publics, alliant musique, jonglerie et théâtre.

Clôturer la journée avec un Cluedo médiéval

À partir de 20h, une visite participative et insolite sera accessible à l’Hôtel de Ville pour les amateurs d’enquêtes mystérieuses et historiques. Le but ? Élucider un meurtre. Les participants sont invités à venir parés de leur plus beau déguisement médiéval. Les joueurs, qui se seront inscrits au préalable, seront répartis en équipe pour ce Cluedo médiéval.