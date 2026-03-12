Magasin Cultura à Perpignan : comment l’enseigne a contourné l’obligation de fermeture décrétée par la Justice

Article mis à jour le 12 mars 2026 à 12:02

Le magasin Cultura de la Porte d’Espagne a rouvert ses portes, le mardi 10 mars. Le tribunal judiciaire de Perpignan avait pourtant ordonné, le 11 février dernier, la fermeture immédiate du magasin en raison d’irrégularités administratives. Les commerçants du centre-ville, à l’origine de la procédure judiciaire, dénoncent un « déni de justice jamais vu ». Ils entendent demander le recours de la force publique pour faire respecter la décision de justice.

Après la sidération, le passage en force ? L’enseigne Cultura a décidé unilatéralement de rouvrir son magasin installé en lieu et place de l’ancien Decathlon à la Porte d’Espagne à Perpignan. Face à une décision de justice lui imposant pourtant la fermeture, Cultura a trouvé la parade par un montage juridique inattendu. En effet, l’enseigne loue désormais l’espace commercial adjacent, celui qu’Intersport entendait initialement occuper, pour fusionner les deux surfaces en un bail unique. En faisant disparaître la notion de « complexe commercial », qui figure au cœur du litige, l’enseigne estime avoir pu lever l’obstacle légal qui bloquait sa réouverture.

Contactée, l’enseigne Cultura assume sa manœuvre qu’elle présente comme une nécessité, notamment pour sauvegarder les 25 emplois créés. « Chaque jour fermé avait un coût », explique le groupe, qui souligne que la procédure en référé s’étirait sur des semaines, voire des mois. Un calendrier menaçant à la fois les emplois et la viabilité du magasin. Louer le second local n’est donc pas un projet d’expansion, mais bien « le moyen qui permet de rouvrir » et aux salariés « de reprendre leur poste ».

Un montage juridique incertain

Pour autant, l’avenir réel de ce deuxième espace n’est pas encore établi et dépend du jugement au fond, qui sera rendu ultérieurement. Cultura maintient son appel dans l’espoir d’obtenir gain de cause et de n’exploiter, à terme, que sa surface d’origine. En attendant, différentes pistes sont à l’étude : stockage, activités culturelles ou même relocation à un tiers non commercial. Mais à l’heure actuelle « personne ne sait », reconnaît le groupe. Tout dépendra de l’issue de la procédure d’appel pour laquelle aucune date n’est encore fixée.

Le local vide jouxtant Cultura (sur la gauche) est au cœur du dossier

Les commerçants du centre-ville de Perpignan révoltés

Pour les commerçants du centre-ville, la réouverture de Cultura est inacceptable. Contacté, leur avocat, Mathieu Pons-Serradeil, dénonce « une décision jamais vue ». « Cultura a inventé un montage juridique et décide consciemment de ne pas respecter une décision de justice », fustige Mathieu Pons-Serradeil. Les commerçants du centre-ville n’entendent donc pas en rester là. « On va demander à la justice de faire appliquer sa décision. Et pour cela, elle dispose de plusieurs moyens : des astreintes (amendes, ndlr) par jour d’ouverture constaté et s’il le faut, nous solliciterons le recours de la force publique », avertit Mathieu Pons-Serradeil.

Entachée d’irrégularités, l’implantation de l’enseigne Cultura à Perpignan est contestée depuis le départ par une dizaine de commerçants qui estiment être victime d’une concurrence déloyale. En cause : l’absence de tout dossier déposé par le groupe auprès de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). Autrement dit : Cultura a ouvert son magasin sans les autorisations administratives requises.

Lorsque la justice avait, en février dernier, ordonné la fermeture immédiate de Cultura, les commerçants s’étaient satisfaits d’une « victoire inespérée de David contre Goliath ». La victoire aura été de courte durée.