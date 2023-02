La malterie de Belesta fait germer une filière dans les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 11 février 2023 à 07:45

Le maltage est un procédé quasi inchangé depuis l’antiquité. Il permet de transformer les céréales en malt. En soi, il libère les enzymes nécessaires à la transformation de l’amidon des grains, en sucre. Ce dernier, par la suite et lors du brassage, sera entre autres à l’origine de l’alcool. Le malteur est donc à l’étape cruciale entre le producteur de céréales et le brasseur de bières.

Nicolas Gasnier est diplômé des Mines de Nancy en 2004, avec un cursus en géologie, et des axes sur l’environnement, le recyclage et les industries propres. Il est aujourd’hui consultant indépendant en environnement.

J’ai obtenu une subvention de 120.000 euros de la Région Occitanie, qui m’a permis de lancer une étude de conception, et les achats de cuve et de tous les outils de maltage. Le maltage n’est pas forcément évident : c’est un processus long, intermédiaire et dépendant du produit. Le métier artisanal a été délaissé à la faveur de l’industriel après la deuxième Guerre Mondiale. On redécouvre le maltage artisanal petit à petit. »

Il commente : « Je réfléchissais à un projet alternatif et avec une thématique alimentaire. Mon ami Patrick Rodriguez, œnologue et qui brasse de la bière, m’a dit qu’il avait du mal à trouver du malt local. Je me suis penché là-dessus. J’y ai trouvé un challenge : tout était à faire. Le paysage du maltage local était quasi inexistant. Alors que côté brasserie, il y avait déjà eu un réveil local.

De parole de malteur, comment se fait le maltage ? « On fait germer une céréale avec de l’eau, et dans de bonnes conditions, comme des températures contrôlées. On la sèche – c’est l’étape du touraillage – en conservant les propriétés du malt produit, et tout en développant des arômes. Donc à partir d’une même germination, on peut avoir différents types de malt. Libre aux brasseurs de faire leur mélange. »