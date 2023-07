Les Pyrénées-Orientales face au manque de places d’accueil pour les tout-petits

L’Occitanie est l’une des régions ayant la plus faible capacité d’accueil des enfants de moins de trois ans avec des difficultés plus importantes dans les départements du littoral.

Pourtant, depuis dix ans, les places offertes ont augmenté grâce au développement de l’accueil collectif. Mais une fois encore, certains départements s’en tirent mieux que d’autres. Les assistantes maternelles, importantes, sont peu nombreuses et parfois âgées.

Un cruel manque de places en Occitanie

En 2019, en Occitanie, 56 places d’accueil – garde par des assistantes maternelles, accueil collectif et accueil familial – sont disponibles pour 100 enfants de moins de trois ans. Un nombre bien plus faible que celui de la France de province avec 68 places. Toutefois, l’Occitanie n’est pas la région la plus à plaindre puisque l’offre d’accueil est encore moins importante en Corse avec seulement 36 places pour 100 enfants de moins de trois ans et en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 51 places pour 100 enfants. En tête du classement, les Pays de la Loire, la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté peuvent se réjouir de disposer de plus de 80 places pour 100 enfants.

L’Aude et les Pyrénées-Orientales font partie des départements de province où l’offre d’accueil est la plus faible, avec moins de 50 places pour 100 enfants de moins de trois ans. Les deux autres départements du littoral sont également concernés par cette situation, puisque le Gard et l’Hérault ne disposent que de, respectivement 51 et 52 places pour 100 enfants. En revanche, les départements ruraux d’Occitanie s’en sortent beaucoup mieux avec entre 64 et 70 places pour 100 enfants dans le Gers, le Lot, l’Aveyron et la Lozère.

À la recherche d’assistantes maternelles

L’accueil est moins souvent assuré par des assistantes maternelles en Occitanie. Elles n’offrent que 60% des places d’accueil disponibles, contre 74% en moyenne en province. Les parents de jeunes enfants en Occitanie font donc face à une plus faible capacité d’accueil qu’en province. En effet, dans la région, les assistantes maternelles ne proposent que 34 places pour 100 enfants contre 50 places en province. À noter tout de même qu’il s’agit du mode d’accueil le plus présent, dans tous les départements d’Occitanie comme en France de province.

L’accueil collectif est plus développé dans la région, avec 21 places pour 100 enfants contre seulement 17 en province. Cependant, cela ne suffit pas à compenser le manque d’assistantes maternelles et donc à atteindre une capacité d’accueil équivalente à la moyenne en province.

Une capacité d’accueil qui augmente

En 2013, l’Occitanie comptabilisait 48 places d’accueil pour 100 enfants de moins de trois ans. Le nombre de places total a augmenté de 10% entre 2013 et 2019, passant de 89.000 à 98.000. Pourtant, le nombre d’enfants de moins de trois ans a diminué de 6% sur la même période, passant de 184.000 à 174.000.

Cette croissance est due à l’accueil collectif (+20%) et aux assistantes maternelles (+7%). L’accueil familial, déjà minoritaire en 2013, a vu sa capacité se réduire de 23%, pour atteindre seulement 1.800 places en 2019.

La capacité d’accueil rapporté au nombre d’enfants de moins de trois ans augmente particulièrement dans les départements les plus urbanisés d’Occitanie, la Haute-Garonne (+ 14 points) et le Gard (+ 11 points). Les Pyrénées-Orientales et l’Hérault aussi voient leur capacité croître de 7 points. Dans les départements ruraux, l’augmentation est plus timide. Une légère baisse est même observée dans l’Aveyron.

Le profil des assistantes maternelles

En 2019, 17.700 assistantes maternelles travaillent chez elles pour au moins un particulier en Occitanie. Ce métier est quasiment exclusivement féminin, avec plus de 99% de femmes en fonction. Seule une centaine d’hommes exerce ce métier dans la région.

Dans ce métier, le renouvellement générationnel est un enjeu fort puisque 28% des assistantes maternelles ont 55 ans ou plus et 3% ont 65 ans ou plus. Elles sont de plus en plus diplômées puisque la proportion de bachelières est passée de 40% en 2013 à 50% en 2019. 16% d’entre elles ne détiennent aucun diplôme, un taux similaire à celui des salariés non diplômés de la région (17%).

45% des assistantes maternelles travaillent pour cinq employeurs ou plus dans l’année, soit presque 10 points de plus qu’en 2013. Seulement 7% d’entre elles travaillent pour un employeur unique.

Quant aux salaires, ils sont très variables selon le nombre d’enfants et d’heures effectuées. Une assistante maternelle sur quatre perçoit annuellement moins de 9.860€ bruts. Une sur quatre gagne plus de 22.630€ bruts.