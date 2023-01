Mantes, tapaboques o coixins de pastor per posar en valor la cultura popular del Pirineu

I una de les seves tasques és recollir la llana de petits ramats d’Andorra i l’Alt Urgell just després del moment de la xollada, a la primavera. Explica que el tracte que reben les ovelles influeix en la qualitat del producte i que els vellons s’han de classificar, perquè hi ha unes llanes que serveixen més per farcir coixins o matalassos i d’altres que són més adequades per al tèxtil. Amb tot aquest material s’ha de desplaçar a Palència, on hi ha l’únic rentador que queda a la península Ibèrica.