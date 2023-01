Les mémoires familiales de 34 lycéens de Perpignan dans un « Manuel atypique d’histoire »

«Quand, fin novembre 2020, alors que naissaient les premières lignes de ce manuel atypique, deux élèves vinrent me voir pour me dire que ce projet était «génial», qu’elles avaient appris et apprenaient tant de choses sur leurs histoires familiales, que leurs grands-parents étaient «à fond» et que, en ces temps de distanciation physique et confinement, ces recherches leur permettaient de maintenir un lien avec leurs proches, j’ai pensé que, quelque soit le devenir du projet, du manuel, du film les principaux objectifs que je m’étais fixés étaient atteints et là résidait l’essentiel.»