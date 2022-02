Enric Moner, l’enquête sur la vraie histoire du résistant de Maureillas

L’Imposteur est un livre-enquête de Javier Cercas dans lequel le personnage principal, Enric Moner, agit entant que président de l’Amicale des déportés en Espagne. L’homme a été démasqué pour s’être fait passer pour un déporté dans un camp de travail et d’extermination nazi, pour avoir survécu et témoigné son expérience concentrationnaire. Tout était faux. L’homme a même usurpé l’identité d’un vrai déporté, celui d’Enric Moner, pour briller dans l’espace politique et médiatique. Le faussaire s’appelait en réalité Enric Marco…