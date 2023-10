Marc Martin et son exposition « Je suis comme je suis. Et alors ?! » à découvrir à Perpignan

Invité par l’association LGBT+66 dans le cadre du 7e festival LGBTQ+ de Perpignan, Marc Martin expose à la librairie Torcatis de Perpignan. Ses photographies, visibles jusqu’au 28 octobre, questionnent le rapport à l’intime et luttent contre toutes les discriminations en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Dans « Je suis comme je suis. Et alors ?! », le travail de l’artiste bouscule les frontières entre l’espace public et l’espace privé.

Marc Martin, un artiste qui œuvre pour la diversité

Marc Martin est un artiste qui a plusieurs cordes à son arc ; tantôt photographe, auteur ou réalisateur, il met la diversité au cœur de son travail. « Je suis comme je suis. Et alors ?! » en est le meilleur exemple. Pour autant, il tient à préciser que cette exposition à la librairie Torcatis de Perpignan parle avant tout d’humanité et qu’elle « dépasse largement le cercle communautaire ». Le photographe invite donc tout le monde à s’y rendre et ce, dans un esprit de tolérance, dans un environnement qui devient de plus en plus hostile à la diversité.

Pour lui, évoquer l’intimité c’est « révéler une zone secrète à l’ombre des représentations et à l’encontre des préjugés ». Dans ce monde actuel où les images se multiplient, Marc Martin donne à voir au-delà des clichés et des points de vue. Il souhaite dépasser le cadre et la norme : « Suis-je normal.e, anormal.e ? La question ne se pose plus ». Son travail charnel prône le vivre ensemble et l’acceptation de tous.tes.

Jona, l’emblème de cette exposition photographique à Perpignan

Jona est incontestablement l’emblème de cette exposition à Perpignan. Lorsqu’il se déshabille dans les vestiaires collectifs d’une salle de boxe, ce jeune homme trans, affiche les marques de sa transition. Marc Martin précise « Les milieux sportifs sont loin d’être tous décrottés sur la question d’altérité ». Le photographe veut donner de la visibilité aux personnes trans, à l’heure où de nouvelles propositions de loi à travers le monde risquent de restreindre leurs droits. Les légendes inscrites sous les photos de Jona ont été écrites par lui-même.

Marc Martin s’interroge sur le regard porté sur le corps et la sexualité dans cette époque pleine d’obscénité et d’intolérance. Il tente de répondre aux questions « Que peut-on afficher ? Que doit-on maintenir caché ? ». Ses clichés montrent la sexualité dans toute sa diversité. L’artiste affirme que son exposition est comme « un acte de résistance » car pour lui, il y a urgence à agir. La haine et les actes de violence contre la communauté LGBT doivent reculer.

Une première exposition en Occitanie

Cette exposition à la librairie Torcatis est la première de Marc Martin en Occitanie. Il a accepté l’invitation de l’association LGBT+66 dont les locaux ont été vandalisés un peu avant l’été, à seulement quelques jours de la Marche des fiertés. Son court-métrage Mon CRS sera prochainement projeté à Toulouse lors de la 17e édition du festival du film LGBT+ Des Images Aux Mots. Ensuite, Marc Martin sera exposé à Berlin et à Paris.

L’exposition « Je suis comme je suis. Et alors ?! » est à découvrir à la librairie Torcatis de Perpignan jusqu’au 28 octobre, du lundi au samedi de 10h à 19h.