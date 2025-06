Article mis à jour le 17 juin 2025 à 13:00

Ce vendredi 13 juin, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, était en déplacement dans les Pyrénées-Orientales. L’occasion pour elle de rencontrer les élèves de l’école 42, spécialisée dans l’informatique, à Perpignan, ainsi que les associations actives de la ville.

Inégalités femmes hommes, précarité étudiante, discrimination : de nombreux sujets ont été balayés durant le micro tendu organisé dans l’enceinte de l’école du numérique. Carole Delga, accompagnée de sa vice-présidente Agnès Langevine et de la présidente du Conseil Départemental, Hermeline Malherbe, a pu en apprendre davantage sur la situation des habitants de l’agglomération.

Précarité et inégalités chez les étudiants et les étudiantes

Dans cette école spécialisée dans les métiers du numérique, la part des femmes est minime. En 2023, elles n’étaient que 18 sur un total de 160 étudiants. Un chiffre qui n’est pas étonnant, quand on sait qu’en France, le monde de la tech ne compte que 24% de femmes. Mais ces dernières sont d’autant plus impliquées, notamment via la création d’une association nommée « ProxyGirl’s » pour s’entraider au sein de 42 et promouvoir le numérique auprès des jeunes filles. Selon la présidente de la région, le message doit être passé dès le plus jeune âge.

« Je pense que c’est au niveau de l’école primaire qu’il faut vraiment avoir une sensibilisation très forte, et il faut que les jeunes filles s’autorisent à tout », développe Carole Delga.

L’implantation d’une école 42 à Perpignan, a permis à de nombreux étudiants d’effectuer cette formation. Deux d’entre eux, sont par exemple venus de Bourgogne pour s’installer dans le département, car ils ont pu trouver un logement moins onéreux que dans les grandes villes. Mais bien que gratuite, cette école ne dispose pas d’un statut étudiant similaire à celui des universités. Beaucoup de jeunes se retrouvent alors en difficulté pour se nourrir. Grâce au bureau des étudiants, des denrées alimentaires sont récoltées, mais cela reste insuffisant. « C’est essentiel de pouvoir coopérer avec d’autres structures qui sont existantes, comme le CROUS », indique alors Carole Delga. Une aide qui permettrait notamment de bénéficier des repas à 3,30€ disponibles dans les universités françaises.

Les autres écoles du numérique en France sont plus développées. À Angoulême par exemple, les étudiants ont accès à ces repas à moindres coûts, et disposent d’un service de santé. « Il faut que tout le monde soit derrière moi localement, et on portera le sujet à Matignon », annonce la présidente. Depuis 2022, 300 000 € ont été mobilisés pour lutter contre toutes les formes de précarité étudiante, en soutenant de nombreuses structures et associations. « Nous investissons pour donner à la jeunesse les moyens de réussir dans une économie en pleine transformation », conclut-elle.

L’importance du tissu social

Dans un second temps, les élues de la région ont rencontré des associations perpignanaises qui agissent dans les quartiers populaires. Perpignan compte les quartiers prioritaires les plus pauvres de France. Ainsi, Carole Delga a tenu à « réaffirmer l’importance du tissu social et du vivre-ensemble ». En 2024, 2 M€ ont déjà été engagés pour les associations des Pyrénées-Orientales.

L’une des associations qui a souhaité garder l’anonymat, parle d’une situation alarmante. « Je pense que le monde politique ne se rend pas compte de la gravité de la situation à Perpignan », témoigne cette responsable. Selon elle, face à cette situation, Carole Delga n’a guère répondu à ses attentes. « Je n’ai pas le sentiment que les associations ont vraiment été entendues », avoue t-elle.

