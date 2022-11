Mobilisation l 200 personnes contre les violences faites aux femmes à Perpignan

Pour Emma et Cécilia, respectivement 18 et 19 ans, elles marchent car elles veulent marquer leur solidarité. Quant à Laurence 30 ans, elle continue encore et toujours à participer aux marches parce qu’il y a encore et toujours trop de féminicides et encore aujourd’hui, par manque de moyens, des femmes sont contraintes de rester dans un domicile violent.