Deux surfeuses catalanes aux mondiaux de para surf en Californie

Article mis à jour le 13 novembre 2023 à 13:03

La huitième édition des championnats du monde de para surf s’est achevée ce week-end à Huttington Beach, en Californie. Parmi les 18 athlètes français, deux surfeuses du club de Canet-en-Roussillon : Cécile Hernandez et Juliette Maz.

La France termine en tête de la compétition, devant les États-Unis et le Brésil. Photo ci-dessus la jeune Juliette Maz, 11 ans © Fédération Française de Surf.

La France s’est imposée cette semaine aux championnats du monde de para surf

L’événement s’est déroulé sur la plage d’Huttington Beach en Californie. L’équipe tricolore termine première au classement général avec de très belles performances. Les para surfeurs français ont affronté onze finales. Parmi ces sportifs, Juliette Maz, 11 ans. La benjamine de l’équipe est licenciée à l’Association des Bodysurfeurs et Surfeurs Catalans de Canet-en Roussillon, et s’entraîne donc sur la côte catalane, en mer Méditerrannée. Aveugle de naissance, la jeune adolescente est arrivée quatrième de la finale visuel (non voyante) dames, sans démériter dans les vagues californiennes. Elle n’avait découvert les sensations de l’océan qu’il y a deux semaines en camp de surf à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques.

Cécile Hernandez aux championnats du monde 2023 © Fédération Française de Surf.

L’autre athlète catalane qui concourrait pour ces championnats du monde est Cécile Hernandez. C’était la seconde fois que la championne paralympique de snowboard participait aux championnats du monde de para surf. Elle participait dans la catégorie Stand 2 dames. Cécile Hernandez fait aussi partie du club de Canet-en-Roussillon, et s’est mise au surf il y a plus d’un an maintenant.

Mais dans sa catégorie, c’est Laurie Philips, âgée de 22 ans et originaire d’Hossegor, qui a décroché l’or en finale devant le Pays de Galles. La jeune femme gagne aussi par la même occasion le premier titre de l’histoire du para surf français. Côté messieurs, c’est aussi un surfeur de Méditerranée, Eric Dagent qui repart avec la médaille d’argent.

L’équipe de France s’impose pour cette 8e édition des mondiaux © Fédération Française de Surf.

La Méditerranée, berceau des champions de para surf

La Méditerranée, et en particulier les Pyrénées-Orientales, a donc été bien représentée lors de cet événement sportif mondial qui mettait à l’honneur les meilleurs surfeurs porteurs de handicaps physiques. En pays catalan, Canet-en-Roussillon héberge en effet la seule école labellisée handisurf dans le bassin méditerranéen. C’est le moniteur de surf et champion de longboard Mehdi Karam qui entraîne d’ailleurs les deux para surfeuses et œuvre au développement de cette discipline en Méditerranée occidentale.

Les résultats de ces championnats du monde de para surf rendent caduque le stéréotype du surfeur de Méditerranée, qui attendrait éternellement une vague imaginaire, popularisé par le film Brice de Nice. Les surfeurs de Méditerranée, et ici les para surfeurs, ont gagné leurs places dans les grands événements mondiaux.