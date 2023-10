Movember, le mois pour prendre soin de la santé masculine

Article mis à jour le 23 octobre 2023 à 11:06

Tandis que le mois d’octobre était consacré à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, le mois de novembre est destiné à la santé masculine. Movember, qui célèbre ses 20 ans cette année, vise à attirer l’attention sur les enjeux de la santé masculine.

L’objectif principal est de contribuer à ce que les hommes puissent mener une vie plus saine et plus longue. Santé mentale, prévention du suicide et lutte contre les cancers de la prostate et des testicules sont au chapitre de cette édition 2023. Photo © Movember.

Hommes et femmes luttent ensemble pour préserver la santé masculine

L’organisation leader de la santé masculine, Movember, incite les Français à se laisser pousser la moustache en novembre pour aider à changer le visage de la santé masculine. Les hommes sont invités à se raser entièrement la moustache le 31 octobre puis à ne plus le faire durant tout le mois de novembre afin de collecter des fonds pour améliorer la santé masculine.

Il est nécessaire de rappeler que les femmes tiennent un rôle important dans la sensibilisation à la santé masculine. D’une part, parce que ce sont souvent elles qui prennent en charge la gestion de la santé de leur conjoint. D’autre part, car elles sont fréquemment les premières à remarquer les problèmes de santé potentiels et à encourager leurs partenaires à consulter.

S’impliquer pour Movember est très simple. Tous ceux qui ont envie de s’impliquer peuvent s’inscrire sur fr.movember.com et créer une page de collecte individuelle puis monter ou rejoindre une équipe déjà existante. Il faut ensuite fédérer une communauté pour récolter le plus de dons possibles pour la santé masculine. Organiser un évènement ou des concours, créer un challenge, mettre en place des défis, lancer des paris en ligne… Le but est de rassembler et de laisser parler sa créativité. Les plus sportifs sont invités à courir ou marcher 60 km sur un mois. 60 km pour faire référence aux 60 hommes du monde entier qui se suicident chaque heure.

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.

En savoir plus Charger la vidéo Toujours autoriser YouTube

Les chiffres de cette mobilisation pour la santé des hommes

En France, 1 homme sur 5 reçoit un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie et 1 homme sur 20 décède des suites du cancer de la prostate. Il s’agit du cancer le plus répandu chez les hommes en France. En 2020, plus de 258.700 hommes diagnostiqués au cours de ces cinq dernières années vivent avec un cancer de la prostate, soit en rémission, soit en cours de traitement.

Le cancer du testicule est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les jeunes hommes âgés de 20 à 39 ans. Les chances de survie sont de 95% mais 1 homme sur 20 ne s’en sort pas. En 2020, 2.752 hommes ont appris qu’ils avaient un cancer des testicules, et 129 hommes en sont décédés.

Le suicide est la première cause de mortalité chez les hommes de 15 à 29 ans. En moyenne, 18 hommes se suicident chaque jour en France. 3 suicides sur 4 sont actés par des hommes. En 2020, il est estimé que 6.754 hommes se sont suicidés en France, contre 2.248 femmes.

Le centre hospitalier de Perpignan lance un concours

Comme depuis plusieurs années, le centre hospitalier de Perpignan se mobilise pour Movember. Cette année, les hommes sont invités à participer à un concours de moustache. Se laisser pousser la moustache au mois de novembre permet de montrer son soutien à la cause des cancers masculins. Les hommes ont jusqu’au 28 novembre pour envoyer leur photo au service communication de l’hôpital paré de leur plus belle moustache. Le gagnant remportera le titre de la plus belle moustache ainsi qu’un lot offert par le partenaire Groupe Pasteur Mutualité.

Un concours de la plus belle moustache sera également organisé à Toulouse le 27 novembre lors d’une soirée caritative. Tous les participants se verront offrir un cadeau. Même les femmes sont conviées car elles auront à leur disposition des accessoires pour être élue la plus belle moustachue toulousaine. Les fonds récoltés seront reversés à une association en faveur de la recherche.