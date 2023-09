Octobre Rose 2023 : les Pyrénées-Orientales unies contre le cancer du sein

Chaque année, le mois d’octobre est consacré à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein. Cette campagne annuelle, appelée Octobre Rose, a pour but de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

Même si le cancer du sein touche une majorité de femmes, tout le monde est concerné par la recherche et la maladie. Le dépistage précoce est essentiel pour multiplier les chances de survie. Courses, exposition, récoltes de fonds… Tour d’horizon des évènements prévus dans le département des Pyrénées-Orientales.

L’Institut national du cancer se mobilise en vidéo pour le cancer du sein

L’Institut national du cancer se mobilise pour la prévention et le dépistage des cancers du sein. Ce cancer reste le plus meurtrier chez la femme en France. En 2022, ce sont environ 61.000 nouveaux cas qui ont été détectés. La prévention des facteurs de risques évitables est essentielle car elle aide à réduire le risque de développer un cancer. Par ailleurs, le dépistage organisé dès 50 ans s’avère utile pour détecter la maladie à un stade précoce. Si tel est le cas, les traitements sont moins lourds et les chances de guérison sont plus importantes.

Pour cette année 2023, l’Institut national du cancer propose une nouvelle campagne de sensibilisation composée d’un spot de 20 secondes et d’une émission pédagogique et informative.

Les évènements dans les Pyrénées-Orientales

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’équipe Aushopping Porte d’Espagne du centre commercial de Perpignan présente l’exposition Ce crabe qui nous pince les miches. Accessible au public du 1er au 8 octobre, cette exposition regroupe des témoignages émouvants de femmes face à la maladie. Des œuvres uniques en lien avec la femme seront proposées par les artistes de La Distillerie66. À noter également une journée d’animation le 14 octobre au sein du centre commercial afin de récolter des dons pour des associations locales.

Le 1er octobre, le collectif Les Triplettes Roses en Occitanie organise Envolée Rose, un évènement caritatif au château Les pins (Baixas). Cette journée qui se veut festive aura pour objectif de récolter des fonds pour le collectif et pour Onco Parcours – Institut du Sein & de Gynécologie, un lieu dédié aux femmes des Pyrénées-Orientales touchées par un cancer. Différents ateliers seront proposés dont un pour faire du qi gong et un atelier maquillage.

Saint-Cyprien a choisi un évènement sportif pour collecter le maximum de fonds pour la recherche. Une marche aura lieu le 22 octobre. Le parcours s’étend sur 5 km et il faudra revêtir du rose. D’autres activités seront proposées : yoga, zumba, exposition, stand de tatouages éphémères… Le même jour, une marche sera aussi proposée à Céret dans le cadre d’Octobre Rose.

L’association des commerçants de Canet-en-Roussillon se mobilise une nouvelle fois à l’occasion d’Octobre Rose. La 9e édition de la Rose Canétoise aura lieu le 1er octobre. Les participants peuvent choisir entre un semi-marathon nature de 21 km, une course de 5 km, une course de 10 km, une marche pédestre de 3 km et enfin une randonnée en mer.

Les Vigneronnes présentent leur cuvée L, une cuvée décrite comme « subtile, élégante, gourmande, surprenante et qui éveille les sens », créée par des femmes vigneronnes, qui ont souhaité participer à Octobre Rose auprès de l’association SOA (Soins d’Onco Accompagnement) des Pyrénées-Orientales. Pour chaque bouteille vendue, 1€50 sera reversé à la SOA pour soutenir les patients et leurs familles.

En cette année de Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France, l’USAP présente un bracelet rose 100% catalan et fabriqué à Perpignan. Pour l’achat d’un bracelet, 1€ sera reversé à la Ligue contre le cancer.

Un concert caritatif sera donné le 7 octobre à la salle polyvalente de Bompas. De nombreux artistes de la région viendront mettre l’ambiance. Les bénéfices seront reversés aux associations JoaJoie et Jeune & Rose.

Le 15 octobre, un vide-grenier se tiendra à Villeneuve-de-la-Raho. Les fonds récoltés lors des inscriptions seront reversés à la lutte contre le cancer du sein.

L’année dernière, la ville de Collioure avait mis en place de nombreux évènements pour Octobre Rose. En 2023, la programmation est plus légère avec deux courses le 22 octobre. La première, réservée aux plus sportifs, s’étend sur 8 km avec 200 m de dénivelé. La seconde, qui se veut plus familiale, ne fait que 2 km. Le parcours sera fléché en rose et un dossard de la même couleur sera distribué aux participants.