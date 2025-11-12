Municipales 2026 : Debout ! le parti de François Ruffin rejoint « Perpignan Autrement »

Article mis à jour le 12 novembre 2025 à 17:37

À Perpignan, c’est officiel, ce 12 novembre le parti Debout ! rejoint Perpignan Autrement dont la tête de liste est le socialiste Mathias Blanc . Au-delà de ce soutien, Edmond Harlé, co-référent de Debout ! dans les Pyrénées-Orientales, « continue à espérer que le bon sens prévaudra et qu’il y aura une liste commune de toute la gauche. »

Le Nouveau front populaire « est mort » lançait récemment François Ruffin, député picard et président du parti Debout !. L’ancien membre de la France Insoumise était pourtant à l’origine du slogan pour réunir la gauche sous une même bannière. Une stratégie qui lui a permis de sortir en tête des élections législatives de 2024. Moins de 18 mois plus tard, l’union n’a pas fait long feu, et à Perpignan elle n’aura été qu’une étincelle. Aujourd’hui, le parti Debout ! a officiellement pris position. Via un vote sans réel suspense, les militants ont décidé de rejoindre Perpignan Autrement. Le mouvement compte désormais sur le soutien de Debout !, des partis Socialiste, Communiste, Génération écologie, et L’Après (fondé par d’anciens Insoumis).

« Debout ! 66 affirme son soutien à l’union de la gauche »

L’information est diffusée ce 12 novembre sur les réseaux sociaux du parti dans les Pyrénées-Orientales. Avec une gauche morcelée sur plusieurs listes, « les militants des Pyrénées-Orientales du mouvement de François Ruffin appellent l’ensemble des militants et responsables de gauche à l’unité. »

Les membres de Debout ! dans le département alertent et en appellent à « dépasser les querelles et fractures » face au maire sortant du Rassemblement national. Les militants pointent des choix politiques du maire sortant « désastreux pour la vie de la cité ». Debout ! affirme une volonté « d’union largement exprimée par les électeurs de gauche, qui n’acceptent plus les divisions. »

Les membres du parti de François Ruffin dans les Pyrénées-Orientales font donc le choix d’apporter leur soutien à « la liste qui rassemble le plus largement à gauche : Perpignan Autrement. »

Un soutien de Perpignan autrement malgré une tête de liste socialiste

Si au niveau national, François Ruffin et les membres de Debout ! fustigent les positions des Socialistes, localement, le co-référent confie :

« Le fait qu’il y ait un socialiste n’en fait pas une liste socialiste, c’est une liste de rassemblement qui comprend des mouvements politiques et des mouvements associatifs. C’est aussi une des raisons pour lesquelles on l’a rejoint. » Selon Edmond Harlé, durant la campagne des municipales, François Ruffin a prévu de venir à Perpignan.

Pour rappel, à Perpignan, La France Insoumise, Génération.S, et Les Ecologistes, qui avaient aussi fait partie de l’alliance autour du Nouveau front populaire portent la liste « Perpignan, changez d’air ».

