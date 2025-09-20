Municipales 2026 : le socialiste Mathias Blanc élu tête de liste pour Perpignan Autrement

Article mis à jour le 20 septembre 2025 à 12:42

Les 200 adhérents du mouvement Perpignan Autrement étaient, depuis le 18 septembre, appelés à élire leur tête de liste pour mener la bataille des municipales de mars 2026. Via un type de scrutin inédit, les votants ont choisi le socialiste Mathias Blanc. Il sera désormais responsable de porter les propositions actées lors d’ateliers tenus depuis la création du mouvement.

Perpignan Autrement choisit Mathias Blanc comme tête de liste, et maintenant ?

Juste après son élection à la tête de liste Mathias Blanc déclare : « Je vais m’appuyer sur ce collectif qui donne de la légitimité à ma candidature. Et nous allons vraiment lancer la campagne. Nous y allons pour gagner. » Désormais s’ouvre aussi le temps de la composition de la liste qu’il mènera. Dans ce cadre-là, le juriste se dit ouvert à tous ceux et celles qui défendent les valeurs portées par Perpignan Autrement.

Combien de listes de gauche seront en mars 2026 ? Alors que le mouvement travaille depuis fin 2024 sur son programme, et a désormais choisi sa tête de liste quelle sera la position des forces de gauche au niveau national, Parti socialiste et Place Publique ? Agnès Langevine, membre de la commission nationale de Place Publique, qui a été désavouée par un vote local, maintiendra-t-elle sa campagne face au socialiste Mathias Blanc légitimé par le vote de Perpignan Autrement ?

Les instances nationales de Place Publique doivent encore se prononcer pour savoir qui sera en charge de porter la stratégie municipale à Perpignan. Raphaël Gluksamn optera-t-il pour la vice-présidente de la région au risque de diviser encore plus la gauche ou rejoindra-t-il le vote des militants locaux Place Publique en donnant carte blanche à Olivier Roméro pour la ligne Perpignan Autrement ? Autant de questions qui restent, pour le moment, en suspens.

Quelles propositions portera Mathias Blanc de Perpignan ?

Depuis l’automne dernier, les adhérents de Perpignan Autrement ont tenu de nombreux ateliers thématiques. Des réunions qui ont permis de construire un programme que le vainqueur du vote s’est engagé à défendre.

Dans le domaine de la santé à Perpignan, le mouvement a recensé 15 000 Perpignanais et Perpignanaises sans médecin traitant, dont 2 000 souffrant de maladies chroniques. Pour le mouvement, la santé doit devenir une priorité municipale. Parmi les propositions, Perpignan Autrement préconise de recruter quinze médecins « pour garantir un suivi pour toutes et tous. »

Pour tenter de répondre aux enjeux du dérèglement climatique, Perpignan Autrement propose, entre autres, de planter massivement des arbres, de rénover les écoles pour qu’elles soient vivables l’été comme l’hiver, ou encore, créer une cellule municipale « climat » rassemblant urbanistes, hydrologues, botanistes, citoyens, agents municipaux pour coordonner une stratégie globale d’adaptation.

Mathias Blanc, avocat et ancien conseiller départemental PS, mise sur une approche sociale et fédératrice. Co-fondateur de Perpignan Autrement, il se revendique porteur d’un projet collectif et combatif, centré sur la cohésion sociale. Il déplore une ville fracturée par les inégalités et veut « faire tomber les murs entre les quartiers ». Défenseur d’une gauche de responsabilité, il assume vouloir « en finir avec les aventures personnelles ». Pour mémoire, en décembre 2022, à l’issue de l’annulation du scrutin sur le canton 10 du Département, Mathias Blanc a perdu son siège de conseiller départemental permettant à Louis Aliot d’entrer dans une collectivité jusque-là dirigée par une majorité socialiste.

