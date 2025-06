Municipales 2026 : « Perpignan autrement » désignera sa tête de liste au « jugement majoritaire »

Article mis à jour le 17 juin 2025 à 08:03

À Perpignan, le collectif citoyen et politique « Perpignan Autrement* » poursuit son chemin vers les municipales de 2026. Réuni en assemblée générale le 14 juin 2025 à la salle des Libertés, le mouvement a voté à l’unanimité la méthode de désignation de sa tête de liste. Le collectif réaffirme sa volonté de porter une alternative d’union des gauches pour convaincre une majorité de Perpignanais et de Perpignanaises.

Malgré l’enthousiasme affiché par les porte-paroles du mouvement, pour le moment, la gauche perpignanaise avance désunie. Si les Écologistes et La France Insoumise des Pyrénées-Orientales ont signé un accord, « Perpignan autrement » relance son appel à l’union. Quant à Agnès Langevine, elle est déjà en campagne. Ce vendredi 13 juin à Perpignan, la vice-présidente d’Occitanie s’affichait aux côtés de Carole Delga, la présidente socialiste de la Région.

La tête de liste de « Perpignan Autrement » sera élue au « jugement majoritaire »

Ce 14 juin, à l’unanimité, les adhérents de Perpignan autrement ont voté pour un mode de scrutin par « jugement majoritaire ». Il s’agit de valider les modalités de désignation de leur future tête de liste pour les élections municipales de 2026.

Concrètement, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 28 août 2025, et le choix définitif aura lieu le 20 septembre. Ce processus, jugé plus équitable, doit permettre de départager plusieurs candidatures potentielles en évitant les tensions internes. Pour participer au vote, les adhérent·es devront être à jour de leur cotisation.

« Chaque candidat sera jugé sur cinq critères et il aura une note allant de « très bien », « assez bien » ou « à rejeter ». Après compilation des avis, celle ou celui qui sera désigné tête de liste sera celui avec le meilleur résultat, c’est-à-dire une médiane », explique Eric Vernis, membre de la coordination et militant Génération écologie.

Le collectif assume un calendrier long pour préserver la cohésion. Une stratégie saluée par ses membres, qui insistent sur la nécessité de construire un programme solide avant de désigner un leader. Agnès Langevine, ou Mickaël Idrac, tous deux pressentis pour porter le leadership à gauche pourraient-ils être désignés tête de liste « Perpignan autrement » ? Les membres de l’association confirment que s’ils adhèrent à l’association aucune candidature ne sera rejetée.

La ligne politique portée par une triple urgence « écologique, sociale et démocratique »

« Le trépied qui soutient Perpignan autrement est l’urgence sociale, l’urgence écologique, l’urgence démocratique et je rajouterais féministe », souligne Olivier Romero, Place Publique. Mais alors pourquoi ne pas rejoindre la ligne portée par le Nouveau Front Populaire revendiquée par l’alliance entre les Écologistes catalans et La France insoumise 66 ? Pour Françoise Fiter, élue communiste du Conseil départemental, il est nécessaire d’ouvrir plus largement que le Nouveau Front Populaire. « Des personnes sont hors champ du NFP, elles sont pourtant démocrates, humanistes. Il y a des citoyens qui ont envie de s’impliquer et qui ne se considèrent pas comme membres du NFP. »

Il ne s’agit pas seulement de rassembler la gauche, mais de proposer une alternative crédible, construite sur des bases solides. La ligne défendue par Perpignan Autrement rejoint les appels à l’unité des forces progressistes, mais elle se veut indépendante des accords d’appareil : « Nous partageons des valeurs, mais pas nécessairement les méthodes », a résumé Françoise Fiter.

Quant au programme précis, le mouvement a déjà organisé plusieurs ateliers. « Nous avons multiplié les rencontres de terrain : sur les marchés, avec les habitants et habitantes de la ville. Organisé autour d’une vingtaine d’ateliers qui ont rassemblé près de 300 participants, notre mouvement a engagé et mené à bien un travail de réflexion et de co-construction qui définira les axes principaux du programme municipal. »

*L’initiative « Perpignan autrement » est soutenue par les socialistes, les communistes, les radicaux de gauche (PRG), Place Publique, le parti Génération écologie et L’Après (né d’une dissension avec de La France Insoumise).

