Municipales 2026 à Perpignan : Après le soutien des Républicains, Bruno Nougayrède officialise sa candidature

Article mis à jour le 21 novembre 2025 à 17:08

Ce vendredi 21 novembre 2025, à Perpignan, Bruno Nougayrède a officialisé sa candidature à l’élection des municipales de 2026. L’annonce, faite via un communiqué de presse, marque une nouvelle étape pour celui qui rassemblait depuis plusieurs mois les forces de droite et du centre autour de sa démarche locale.

Pourquoi maintenant ? Selon le candidat, la mobilisation citoyenne engagée via son association 100 % Perpignan aurait créé les conditions favorables à son entrée en campagne.

Les Républicains, Horizons, Renaissance, l’UDI et le MoDem apportent leur soutien à Bruno Nougayrède

L’un des éléments centraux de cette officialisation réside dans l’union politique revendiquée. Selon le communiqué, la liste Nougayrède bénéficie du soutien des Républicains, de l’UDI, d’Horizons, du MoDem et de Renaissance. Les responsables locaux de ces partis saluent notamment sa capacité à fédérer et son expérience dans la conduite de projets. Pour Alexandre Puignau, délégué départemental Horizons, il ne s’agit pas de miser sur « une personne providentielle », mais sur un collectif où le candidat devient un « chef de file » porteur d’un projet jugé structurant pour la ville.

La sénatrice Les Républicains des Pyrénées-Orientales Laurianne Josende soutient Bruno Nougayrède « parce qu’il est un homme clairement de droite et un chef d’entreprise d’expérience, qui peut construire un véritable projet de développement pour Perpignan. » Du côté de Philippe Englebert, Marc Deloncle et Guy Torreilles, respectivement Renaissance, UDI et Modem, Bruno Nougayrède est vu comme un rassembleur capable de fédérer et de porter un projet pour Perpignan.

Pour Perpignan, Bruno Nougayrède présente un « projet de rupture »

Le programme, présenté sommairement sur le communiqué de presse du candidat, s’articule autour de plusieurs axes : sécurité, attractivité économique, services du quotidien, transition écologique, revitalisation du centre-ville et modernisation de l’action municipale. Le candidat insiste sur la nécessité « d’ouvrir une nouvelle phase pour Perpignan », avec l’ambition de « redonner de l’élan » à la ville.

Pour l’heure, les détails de ce programme restent à préciser, mais les orientations rejoignent les thématiques récurrentes du débat municipal : tranquillité publique, emploi, propreté urbaine ou mobilité. « La sécurité, la propreté, l’offre de transport, la relation avec l’administration : aujourd’hui, beaucoup d’habitants ont l’impression que le job n’est pas fait. On peut faire vraiment beaucoup mieux », insiste le candidat. Bruno Nougayrède souhaite aussi « rendre Perpignan plus attractive pour faire venir de l’activité économique, de nouvelles familles, et de nouveaux habitants.»

Après l’union « des droites et des centres », Bruno Nougayrède est désormais sur une ligne de crête afin de contenter l’ensemble de ces formations politiques, mais aussi et surtout, il faudra présenter un vrai projet en capacité de séduire les Perpignanais et les Perpignanaises.

Objectif 2026 ? Plus d’enquêtes … Faites un don pour permettre à une presse libre d’exister, et d’enquêter sur les dossiers sensibles des Pyrénées-Orientales !



Rassurez-vous, la rédaction de Made In Perpignan ne change pas subitement de cap. Nous continuerons toujours de défendre une information de proximité en accès libre. Désormais, notre équipe souhaite vous proposer plus d’investigation, un genre journalistique le plus souvent absent dans les médias locaux.



Parce qu’enquêter sur les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales a un coût, soutenez-nous !