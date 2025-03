Municipales 2026 : L’ex-député Christophe Euzet espère être « l’agitateur qui va réveiller Perpignan »

Article mis à jour le 14 mars 2025 à 16:36

Ce 13 mars 2025, Christophe Euzet, professeur de droit à l’université de Perpignan et ancien député sous l’étiquette du parti présidentiel tenait une conférence-débat à Perpignan. Dans la salle des Libertés, plus d’une soixantaine de personnes étaient venues échanger sur le programme.

C’est sous la houlette de son association, Perpignan il est temps, que celui qui revendique ses origines perpignanaises et son attachement à la ville s’est présenté devant ses partisans. « Il faut réveiller Perpignan ! ». Au programme de Christophe Euzet, connexion de la ville via la ligne à grande vitesse qui doit se connecter à l’aéroport, le tram, mais aussi… un téléphérique qui permettrait de survoler la problématique de l’entrée nord de la ville. Une idée qui n’est pas neuve, puisqu’en 2016, Laurent Gauze, actuel président de la chambre de commerce, l’avait lui-même développée, sans trouver un réel écho.

Quant au développement économique de Perpignan, le maître de conférences en droit public, mise sur la délocalisation de la totalité des étudiants et étudiantes de l’université vers le centre-ville. Mais aussi un développement du tourisme en prolongeant la saison en amont et en aval de l’été. Pour y parvenir, Christophe Euzet propose de rapatrier la Foire Saint-Martin en plein centre-ville et une semaine de fête à Perpignan avant la Saint-Jean.

Christophe Euzet annonce un programme et une équipe « amendable »

Avant de se lancer dans la liste des propositions, l’ancien député de 57 ans lance quelques piques à destination du maire actuel, Louis Aliot. « Cinq ans après son élection, tout le monde a pris conscience de l’erreur de casting. Et qu’il ne saurait y avoir de bail par tacite reconduction pour Louis Aliot. (…) »

Le spécialiste en droit public tacle : « On a un maire absent, que la ville n’intéresse pas. Il est porté par des préoccupations nationales qui n’ont rien à voir avec les problématiques des habitants. On ne peut pas gérer une mairie de plus de 100 000 habitants en passant signer un parapheur le vendredi après-midi ! »

Après avoir visé Louis Aliot, le candidat se qualifie « d’agitateur qui va empêcher Perpignan de s’endormir ». Un appel à rassemblement pour faire la part belle à la jeunesse et afin que « Perpignan subisse un électrochoc pour qu’elle comprenne ce qu’elle pourrait être. »

Toutes les idées de l’équipe de Christophe Euzet sont une « ébauche. » « À un an de l’élection, il ne s’agit pas d’afficher un programme complet, tout ça est amendable ».

Téléphérique sang et or, tramway, tuk-tuk électriques, foire Saint-Martin en centre-ville ?

Au volet des propositions, il préconise de bâtir la nouvelle gare TGV à proximité de l’aéroport pour construire une véritable intermodalité. Après cette connexion « existentielle », il faut faire en sorte d’exclure les voitures. Et cela passe par un développement massif des transport en commun, téléphérique, tram, mais aussi un véhicule électrique, type tuk-tuk, pour assurer le dernier kilomètre. Selon Christophe Euzet, les Perpignanais et Perpignanaises attendent « de la sécurité, de la propreté, mais aussi des moyens de transports cohérents et de l’attractivité économique. Une ville intéressante dans laquelle on puisse se déplacer en toute sécurité. »

S’il imagine un téléphérique en entrée de ville, le tramway devrait connecter la ville au littoral et créer ainsi Perpignan sur mer. Une situation qui permettrait d’attirer les touristes de Toulouse, voire ceux de Lyon. Pour le développement commercial, il imagine que les 7 000 étudiants supplémentaires en centre-ville permettraient de changer la physionomie en transformant des commerces aujourd’hui fermés en logements. Quant au quartier Saint-Jacques, pour le candidat, « il faut valoriser ces gitans qui jouent de la guitare et la spécificité du quartier. »

Selon Christophe Euzet son discours se veut réaliste : « on peut toujours promettre qu’on va faire passer des bennes huit fois par jour, mais en réalité c’est impossible. Il faut faire mieux avec l’existant. » Et pour l’investissement, le candidat veut passer par des partenariats public-privé, un montage utilisé notamment pour la construction du théâtre de l’Archipel.

Bref, Christophe Euzet a dévoilé un panel de propositions qu’il imagine pour la ville : « Perpignan dans 20 ans, ça commence maintenant. » Sans oublier d’appeler au rassemblement des diverses forces politiques.