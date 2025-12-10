Municipales 2026 : 3 nouvelles formations politiques soutiennent Perpignan Autrement et Mathias Blanc

Article mis à jour le 10 décembre 2025 à 08:17

Perpignan Autrement tenait ce 9 décembre une conférence de presse. L’occasion d’annoncer officiellement le ralliement de Debout !, le parti animaliste et L’Engagement. Au total, une dizaine de partis ou formations politiques soutiennent le mouvement Perpignan Autrement et Mathias Blanc, tête de liste.

En soutenant Perpignan Autrement, Debout ! veut « redonner de l’air » à la ville

Nous vous l’annoncions dès le 12 novembre dernier, le parti du député François Ruffin, Debout !, soutient Perpignan Autrement. Lucas Bernabé, militant de Debout ! a tenu à officialiser cet accompagnement. « En apportant notre soutien à Perpignan Autrement, nous voulons éviter que la catastrophe ne perdure pour Perpignan. Nous voulons redonner de l’air à une ville qui s’asphyxie sous la gestion calamiteuse de l’équipe municipale actuelle et redynamiser une cité qui en a cruellement besoin. Nous faisons partie de ceux qui croient que l’union des citoyens et de toutes les gauches permettra de relever les défis de l’urbanisme, de l’emploi, de la sécurité, de la formation et du bien-vivre dans la cité. »

Parmi les propositions concrètes mises en avant par Debout ! à Perpignan, Lucas veut, entre autres, repenser le système de transport en commun ou aider au rachat des locaux et terrains vacants.

Après avoir rencontré plusieurs formations, la référente locale du Parti animaliste soutient Perpignan Autrement

« J’ai fait des propositions à plusieurs formations de droite et de gauche, et seul Perpignan Autrement s’est engagé sur les 32 mesures importantes pour le Parti animaliste », précise Isabelle Yvos. La militante de la cause animale liste un certain nombre de ces mesures. Et notamment celle d’avoir une vraie délégation à la condition animale. « Pas comme aujourd’hui, où il y a une délégation, mais sans budget ». Parmi les propositions concrètes, une campagne de stérilisation massive des chats errants, fin du foie gras dans les buffets municipaux ou végétalisation de 50% des menus des cantines scolaires.

Questionnée sur la division de son camp avec l’ancien candidat aux Européennes qui a rejoint la liste portée par l’Insoumis Mickaël Idrac, Isabelle Yvos confie : « au niveau national, le parti animaliste ne souhaite pas s’exposer avec les extrêmes. Que ce soit l’extrême droite ou l’extrême gauche, on a fait le choix de ne pas y aller. Il y a trop de controverses, de problématiques qui dépassent la cause animale et qui ne sont pas positives pour le message que nous portons. »

Selon Mathias Blanc, l’urgence d’union facilite les accords sur quelques lignes directrices

Malgré la position de favori de Louis Aliot à cette élection, Mathias Blanc se veut positif face aux ralliements des partis et des soutiens. « La dynamique que nous avons lancée continue de rassembler : au-delà de l’appel initial, le ralliement de Debout !, du mouvement de Montebourg et du Parti animaliste montre que nous savons unir largement quand d’autres peinent encore à le faire. »

Si pour le moment, à Perpignan, les gauches semblent toujours en ordre dispersé, Mathias Blanc se satisfait de ces soutiens. Pour le Socialiste, cela montre que la nécessité d’union « facilite les concessions programmatiques. » L’Engagement, parti d’Arnaud Montebourg, ancien ministre du redressement productif de François Hollande, apporte également son soutien à Mathias Blanc.