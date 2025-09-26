Municipales Perpignan 2026 : Place publique désigne officiellement Agnès Langevine cheffe de file

Article mis à jour le 26 septembre 2025 à 17:54

L’information avait fuité le 20 septembre dernier, c’est désormais officiel. Le mouvement de Raphaël Glucksmann vient, via un communiqué de presse, de confirmer Agnès Langevine en tant que « cheffe de file » pour le scrutin municipal de Perpignan en 2026.

Mise à jour du 26 septembre à 17H30. Ajout de la réponse d’Olivier Romero référent Place publique dans les Pyrénées-Orientales.

L’objectif affiché par Place publique est de rassembler à gauche et faire barrage à l’extrême droite. Selon le communiqué du parti, cette désignation vise à former une liste capable d’incarner « un nouveau chapitre » pour la ville.

Place publique veut rassembler à gauche pour « défaire l’extrême droite » à Perpignan

Via cette désignation, Place publique veut « défaire l’extrême droite » incarnée localement par Louis Aliot, maire sortant RN et vice‑président du Rassemblement national. Le communiqué rappelle la condamnation du maire de Perpignan dans l’affaire dite des attachés parlementaires du RN. Pour Place publique, l’enjeu est aussi d’être un contrepoids face à l’héritage idéologique de l’extrême droite locale, et rassembler les forces de gauche autour d’un projet d’« humanisme, social et écologiste ».

La désignation de Langevine intervient à six mois des municipales, dans un contexte où les coalitions entre partis de gauche seront déterminantes. Le mouvement indique que sa « mission » inclut l’engagement de discussions avec les partenaires de gauche. Mais la question de la tête de liste n’est pas sans tensions locales.

Si Agnès Langevine reste silencieuse, elle a partagé le communiqué de presse de Place publique sur ses réseaux sociaux. La désormais cheffe de file se voit néanmoins contrainte de défendre son investiture face aux commentaires défavorables sous sa publication.

De leur côté, Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, co-présidents de Place publique, déclarent : « Le combat pour Perpignan et contre l’extrême droite est fondamental pour l’ensemble du pays. Place publique sera à l’avant-garde de cette lutte »

Quel choix pour le mouvement local Perpignan autrement ?

Dès son élection à la tête de ce mouvement créé localement fin 2024, Mathias Blanc s’est vu contraint à réaffirmer sa volonté de porter sa candidature jusqu’à l’élection. « Je vais m’appuyer sur ce collectif qui donne de la légitimité à ma candidature. Et nous allons vraiment lancer la campagne. Nous y allons pour gagner. »

Pour le moment, Olivier Romero, référent Place publique dans les Pyrénées-Orientales ne s’est pas encore exprimé sur ce choix national. Au mois d’août, il nous confiait devoir réconcilier le monde politique et les citoyens, en commençant par écouter la voix de ses propres militants « qui portent le parti à bout de bras depuis cinq ans ». Force est de constater que la décision des instances nationales de Place publique ne vas pas de ce sens.

Contacté par téléphone, Olivier Romero rappelle que la désignation de Place publique à Agnès Langevine prévoit qu’elle cherche « l’union la plus large possible. » Olivier Romero ajoute : « Notre cap est très clair, c’est celui du vote des adhérents. » Pour rappel, en juillet, les adhérents de Place publique dans les Pyrénées-Orientales s’étaient prononcés en faveur d’Olivier Romero et la stratégie du mouvement Perpignan Autrement.

