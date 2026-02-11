Le collectif « Valeurs Perpignanaises » veut être la sixième liste en lice pour la mairie de Perpignan

Article mis à jour le 11 février 2026 à 10:58

Ce 10 février, les cinq candidats en campagne pour les élections municipales de Perpignan étaient conviés par l’association Vernet au féminin à débattre avec les habitants du quartier du Vernet. À la fin du jeu des questions-réponses, une personne du public a pris la parole et annoncé que le collectif « Valeurs Perpignanaises » avait fait le choix de lancer une sixième liste. « On ne se sent pas représentés par vous », a-t-il lancé aux candidats à l’autre bout de la salle.

Si le porteur du micro a souhaité rester anonyme affirmant qu’il parlait au nom du collectif, Mohammed Blondyn nous a confié vouloir participer à une liste pour parler « des sujets qui préoccupent réellement les citoyens de Perpignan, la propreté, la sécurité, l’éducation, le logement. »

Manque de représentativité de la diversité dans les listes des candidats ?

C’est en tout cas ce qu’en déduit un des membres du collectif après avoir posé sa question : « Est-ce que vous allez mettre des gens issus des quartiers populaires dans vos listes ? »

Si Mathias Blanc (Perpignan Autrement) et Nicolas Berjoan (Perpignan Changez d’air) ont répondu par l’affirmative, Agnès Langevine (Plus forts pour Perpignan) est allé plus loin en précisant qu’en cas de victoire, des postes d’adjoints leur seraient dédiés. De son côté, Bruno Nougayrède (Soyons fiers de Perpignan) a précisé qu’il y aurait dans sa liste des gens « qui vivent dans des logements sociaux, et qui connaissent cette réalité ». Quant à David Tranchecoste, il a balayé la question précisant que Louis Aliot présenterait lui-même une équipe renouvelée.

Après ces réponses, Karima Chaouch, présidente de l’association Vernet au féminin et organisatrice de la soirée, redonne la parole. « J’ai appris qu’une sixième liste allait être déposée. Ce sont les jeunes issus des quartiers populaires qui ont décidé de faire entendre leur voix. »

Le collectif Valeurs Perpignanaises ne se sent pas représenté

Les membres du collectif, tous des hommes, ont donc sorti des autocollants qu’ils ont collé sur leurs parkas. Sur fond vert, un slogan « Valeurs Perpignanaises », une signature, « valeur, vérité, transparence », le tout surmonté d’un logo symbolisant trois personnes en diverses nuances de gris.

Le porteur du micro a repris la parole expliquant les raisons pour lesquelles ils ne suivraient aucun des candidats venus débattre. La majorité des candidats sont accusés de ne pas assez s’intéresser aux quartiers populaires ou de ne pas porter assez la parole des habitants. Mais c’est Louis Aliot qui a pris la charge la plus lourde. « Vous annoncez qu’il faudrait combattre la criminalité qui pourrit la jeunesse dans nos quartiers. De notre point de vue, c’est vous qui pourrissez et salissez la mairie de Perpignan. »

À noter que pour constituer une liste, le collectif « Valeurs Perpignanaises » va devoir constituer une liste de 55 noms en stricte parité (homme-femme) et la déposer à la préfecture avant le 26 février à 18h.