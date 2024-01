La saison 2024 de Jazzèbre secoue les Pyrénées-Orientales

Le festival et la saison Jazzèbre sont des incontournables des Pyrénées-Orientales. Cet acteur majeur de la création sur le territoire apporte son soutien aux artistes pour leur permettre de créer et travailler dans les meilleures conditions possibles. De janvier à avril 2024, des évènements divers prennent vie à Perpignan et dans d’autres villes du département.

La soirée de présentation du 18 janvier à El Mediator

Après la clôture de la 35e édition du festival à la mi-octobre, la saison Jazzèbre revient ce 18 janvier 2024. La soirée de présentation se tiendra à El Mediator à Perpignan. Plus de quinze concerts feront vibrer les salles des Pyrénées-Orientales jusqu’en avril. Entièrement dédié aux enfants, le Zah Zuh Festival reviendra pour une 3e édition au mois de mai. À l’issue de la soirée de présentation de ce 18 janvier, le groupe Dunes enflammera El Mediator. Ce trio qui a été finaliste de Jazz Migration est originaire de Toulouse et gagne en popularité grâce à ses improvisations toujours réussies.

La grosse nouveauté 2024 : le « Mardi Jazz » au palais consulaire des Pyrénées-Orientales

Cette année, un nouveau lieu sera exploité pour toute la saison 2024. Le palais consulaire, qui abrite la CCI du département, accueillera plusieurs groupes de jazz le mardi à partir de 18h30 pour une série de concerts dans une ambiance conviviale. Chaque soirée sera organisée en partenariat avec un vigneron originaire de la région, avec au menu une proposition gastronomique.

Pour cet afterwork convivial du mardi soir, un concert par mois sera donné jusqu’en avril. C’est le groupe Chocho Cannelle qui inaugurera les festivités le 23 janvier. Le quartet originaire de Montpellier et lauréat d’Occijazz 2023 avait été accueilli à la Casa Musicale durant quatre jours.

Le 20 février, les trompettes, guitares et batteries du trio Yéti feront voyager le public à travers différentes ambiances.

Le 12 mars, un jazz chaud aux arrangements dépouillés animera le palais consulaire de Perpignan. Ann O’aro et ses trois musiciens livreront un maloya écorché en français et en créole pour mettre à l’honneur l’île de la Réunion.

Pour le dernier « Mardi Jazz » qui signera également la fin de la saison, le concert sera donné au conservatoire. Pas de vigneron associé cette fois car le rendez-vous sera fixé au bar Le Lady Jaja. C’est le quatuor Flash Pig, qui s’est déjà produit en 2017, qui laissera éclater sa fougue pour un concert mêlant le jazz classique à des innovations festives.

Pour toutes les soirées, excepté celle du 30 avril, ce sont Les Toques blanches Roussillon-Occitanie qui s’occuperont de la proposition gastronomique. En revanche, le domaine présent changera à chaque fois.

Les (petites) nouveautés du mardi et du jeudi

Le Mardi d’Aqui est un nouveau rendez-vous initié avec la médiathèque de Perpignan. Il ne s’agit pas d’un mardi jazz mais d’un mardi « aux couleurs locales ». Ces soirées seront l’occasion de donner un coup de projecteur à des artistes du département avec qui Jazzèbre travaille.

Pour la première soirée du 6 février, Aude Ortiz et Samir Mouhoubi viendront en compagnie d’Arnaud Rizon pour la sortie du livre disque Raoul et moi, tiré de leur spectacle musical.

La seconde soirée aura lieu le 2 avril. Cette fois, c’est Prêle Abelanet qui viendra présenter Cavale, un groupe formé à Perpignan, il y a presque 12 ans. En 2024, Cavale se transforme en quartet et change de musiciens et d’instrumentation. Cette soirée sera l’occasion pour la musicienne compositrice de présenter son mini album Excuvie.

Les soirées du « Jeudi à El Mediator » évoluent aussi. Elles ne sont plus gratuites mais affichées à 2 €, une somme qui sera reversée à des associations partenaires de l’établissement. Toutefois, le principe reste identique : mettre la création locale et régionale à l’honneur. Elles sont aussi organisées de façon commune entre El Mediator et Jazzèbre. Le 25 avril, la soirée festive sera animée par la fanfare masquée de FÜLU. Diogo Stausz aura en charge la première partie du concert.

« Jazzèbre au cinéma » : l’incontournable du festival

Pour cet événement indissociable du festival de jazz et de musiques dans les Pyrénées-Orientales, la soirée du 9 février rendra hommage à Giovanna Marini. Le documentaire Giovanna, Stories of a Voice, sera projeté sur l’écran du cinéma Castillet de Perpignan. Ensuite, le duo Cantarinali formé par Nathalie Guida et Rita Piga reprendront le répertoire de l’icône italienne avec pour seuls instruments leurs voix.

D’autres lieux mythiques du département seront employés pour l’organisation des soirées Jazzèbre : le mémorial du camp de Rivesaltes le 1er février, le centre culturel Jean Ferrat de Cabestany le 4 février, la Casa Musicale de Perpignan le 9 mars, la salle de l’Union de Céret le 22 mars, la maison du Temps Libre à Eus le 6 avril et enfin, le théâtre de l’Archipel de Perpignan le 19 avril 2024.