La 35e édition du Festival Jazzèbre promet d’être haute en couleurs

Trente-cinq. C’est le nombre de fois où Jazzèbre a investi la ville de Perpignan et les Pyrénées-Orientales. Ce festival dédié à la musique jazz – mais pas que – est rythmé par une symphonie d’expériences musicales plurielles, d’évènements parfois insolites et d’animations sur mesure pour le jeune public. Sans oublier les incontournables pique-niques, la signature du festival.

Une soirée de présentation en plein air et un nouvel artiste compagnon

La soirée de présentation se tiendra le vendredi 15 septembre à l’église des Carmes de Perpignan. L’Institut Jean Vigo est partenaire de cette soirée, un ciné-concert avec la projection d’Elles n’en font qu’à leur tête. 9 courts-métrages comiques où des femmes mènent le chaos. Maya Cros aux claviers et Carla Gaudé au saxophone souligneront la modernité de ce cinéma muet et en noir et blanc et datant parfois de plus de cent ans.

Après Valentin Ceccaldi en 2022, c’est Claude Tchamitchian qui a été choisi pour être l’artiste compagnon. Pour rappel, cela signifie que l’artiste donne deux concerts pour présenter son travail au public ainsi qu’une résidence qui se termine au moment du festival.

Claude Tchamitchian avait ouvert la saison en trio avec Christophe Monniot et Eric Echamaprd lors d’un concert au Médiator. Le 7 octobre, il présentera en exclusivité mondiale sa création Vortice. De la musique et des lumières pour rendre hommage aux sensations joyeuses de son enfance.

Des pique-niques du dimanche en fanfare

Jazzèbre sans ses pique-niques du dimanche ne serait pas Jazzèbre ! Trois pique-niques durant le festival pour célébrer la beauté des Pyrénées-Orientales où se rencontrent musiciens et public dans un moment de convivialité. La fanfare, composée de plus de 60 musiciens amateurs et menée par Daniel Malavergne, sera présente pour le premier et le dernier pique-nique de cette 35e édition.

Le premier, aura lieu au sein de la station thermale du Boulou le 24 septembre. Pour cet évènement – au fil de l’eau – c’est un trio mené par Oriane Lacaille qui ravira les oreilles des participants. Son ukulélé à la main, l’artiste d’origine réunionnaise, promet des mélodies envoûtantes.

Le 1er octobre se tiendra le deuxième pique-nique, cette fois sur la plage du Pourrou à Opoul-Périllos. Crimi sera aux commandes. Fort de ses nombreuses racines, le groupe rock groove arabo-sicilien mené par Julien Lesuisse embarque le public pour un moment de fête.

Il faudra se rendre au parc du centre hospitalier de Thuir le 8 octobre pour assister au dernier pique-nique de l’édition 2023 du festival. Les six membres de la compagnie Les Rustines de l’Ange feront vibrer les participants avec Ça va valser, un spectacle musical et chorégraphié. Un jour de fête pour célébrer les 25 ans de Daniel Malavergne à la tête de la Grande Fanfare. Pour compléter les pique-niques tirés du sac, des jus locaux et cocktails sans alcool proposés par HelloMojito et des mets sud-américains concoctés par La Cantina Latina. Et pour se mettre en jambes, quoi de mieux qu’une balade à vélo en partenariat avec La Casa Bibicleta ? Les téméraires sont attendus à 10h30 au parking du parc des sports du Moulin à Vent à Perpignan.

Les artistes féminines : l’âme de Jazz en Elles

Comme l’année dernière, une programmation est dédiée aux musiciennes de jazz avec des actions en faveur de la parité. En 2022, les évènements de Jazz en Elles avaient lieu la même journée. Les choses changent cette année.

Deux rendez-vous sont donnés à la médiathèque centrale de Perpignan. Le 23 septembre, pour une sieste musicale avec pour thème « Le matrimoine ». Bien installés dans leur transat, les participants pourront écouter les portraits des « femmes de jazz » avec des moments musicaux.

Le 26 septembre, pour un ciné-sandwich. Le documentaire diffusé, Women in jazz, n’a pas été sélectionné par hasard. Il retrace le portrait d’une vingtaine de musiciennes qui ont voulu affronter la jungle de New-York pour se faire un nom au Panthéon du jazz.

Cette année encore, le restaurant l’Atmosphère Bella Ciao de Perpignan accueille une exposition de photographies de la rédaction de Jazzin. Jazz actuElle rassemble des portraits de musiciennes réalisés par Marylène Cacaud, Florence Ducommun, Jean-Paul Gambier et Jean-Yves Molinari.

Des concerts dédiés au Jeune public

Même si le jeune public a droit à son propre festival avec Zah-Zuh, il n’est pas oublié lors du festival Jazzèbre. Des concerts adaptés pour découvrir et explorer la musique actuelle.

Le 30 septembre le centre culturel Jean Ferrat de Cabestany sera investi par Aude Ortiz et Samir Mouhoubi qui présenteront leur spectacle Nour. Polyphonies, flûtes, guitare, percussions, objets sonores accompagneront ce doux conte de marionnettes et de lumières.

Le samedi suivant, la médiathèque centrale de Perpignan attend les enfants pour vivre des émotions avec Sébastien Cirotteau et Benjamin Gilbert qui interprètent un panel d’œuvres : Bach, Debussy, Bartok…

Le 11 octobre, Davy et Samir seront à la salle des fêtes d’Elne pour présenter leur spectacle Je viens d’où tu vas. Aux sons d’instruments d’ici et d’ailleurs, ils racontent leur histoire

Le 14 octobre, le cinéma Castillet de Perpignan diffusera Komaneko, un film d’animation dans lequel Koma, une petite chatte, prépare son propre d’animation, bien entourée.

La célèbre China Moses en concert de clôture

Après avoir vu se produire Bruno Lapin le 23 septembre à la Maison du Temps Libre d’Eus, Mamie Jotax au Conservatoire régional de Perpignan le 28, ou encore Emma Lamadji et Matia Levréro au théâtre des Possibles de Perpignan le 5 octobre, et Aguamadera au théâtre de Verdure de Céret le 12 octobre, c’est China Moses qui chantera avec son groupe pour le concert de clôture.

Cette grande dame de la soul occupera la scène du théâtre de l’Archipel de Perpignan. Fille de la chanteuse de jazz Dee Dee Bridgewater et du réalisateur Gilbert Moses, elle interprètera des musiques noires américaines.

Et ce n’est pas tout…

Jazzèbre c’est aussi du cinéma avec la projection en avant-première de They Shot the Piano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Présenté au festival international du film d’animation d’Annecy en 2022, ce film ne devrait être présenté en salles qu’en 2024. À découvrir le 21 septembre au cinéma Castillet de Perpignan.

Dans cet objectif de créer du lien sur le territoire du département, Jazzèbre a ouvert un partenariat inédit avec le festival Courts Circuit 66. Les Witch Caroll sont à découvrir le 16 septembre à Sainte-Colombe-de-la-Comanderie. Le concert sera suivi d’une projection de courts-métrages.

Mais Jazzèbre c’est aussi le mélange des arts avec un photo-concert le 22 septembre au Mémorial du Camp de Rivesaltes. Yan Morvan, photo-journaliste de guerre, présente ses clichés mis en lecture par les instruments de Christophe Rocher, Edward Perraud et Vincent Courtois.

Comme souvent, le théâtre municipal de Perpignan fait vivre de très belles soirées aux festivaliers. Deux soirées jazz avec quatre concerts, l’un à 18h30, l’autre à 21h. Entre les deux, un entracte pour se restaurer. Il est même possible de n’assister qu’à un seul concert. À ne pas louper le 29 et 30 septembre.