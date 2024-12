Douze spécialités incontournables à votre table pour un menu catalan à Noël

Noël, ce moment où traditions et gourmandises se mêlent pour ravir petits et grands. Si le 25 décembre évoque souvent des mets raffinés comme le foie gras, le saumon ou le chapon, pourquoi ne pas opter cette année pour un menu résolument local et (re)découvrir les trésors culinaires de notre terroir ? Voici quelques idées pour sublimer votre table de fêtes tout en valorisant les spécialités de la région.

Entrée : Le goût iodé des côtes locales

À Noël, les huîtres sont les stars incontestées des repas de fête. Produites à quelques kilomètres du Barcarès, les huîtres de nos voisins de Leucate s’imposent. Avec leur chair fine et leur subtil goût de noisette, elles offrent une expérience gustative unique. L’huître « Caramoun » de la Maison Allary a reçu la médaille d’or du Salon de l’Agriculture en 2018.

Et que dire des incontournables anchois de Collioure ? Ces petits poissons savoureux se prêtent à toutes les envies : en apéritif, en beignets ou intégrés dans des recettes créatives comme des muffins salés. Une mise en bouche parfaite pour ouvrir l’appétit.

Plat principal : Tradition ou modernité, à vous de choisir

Côté viandes, le rôti de Noël catalan met à l’honneur des ingrédients tels que les fruits secs et l’alcool, le canard ou le poulet. De son côté, l’ouillade séduit par son authenticité : un mélange généreux de porc, de saucisses et de légumes mijotés dans un chaudron. Plus festif, l’agneau catalan s’agrémente de fruits secs ou d’épices pour un plat de fêtes unique.

Les amateurs de poisson ne seront pas en reste avec la parillade ou la zarzuela, deux spécialités catalanes mêlant poissons frais et fruits de mer. Relevées d’une pointe d’aïoli ou d’huile d’olive de Collioure, ces recettes font honneur aux saveurs méditerranéennes.

Dessert : Une touche sucrée pour terminer en beauté

Noël ne serait pas Noël sans le touron, cette confiserie emblématique aux multiples saveurs. Pour les amateurs de desserts crémeux, la crème catalane, délicatement parfumée à la cannelle et aux agrumes, est un incontournable. Enfin, pourquoi ne pas surprendre vos convives avec un dessert aux agrumes d’Eus, issus des vergers locaux ?

Accord parfait : Les vins du Roussillon

Pour accompagner ce festin, rien de tel que les vins du Roussillon, riches et variés. Le Muscat de Noël se marie à merveille avec le foie gras ou les desserts fruités, tandis que le Banyuls sublimera une crème catalane ou un dessert chocolaté.

Pour clore ce repas festif sur une note croquante, pensez aux rousquilles du Vallespir ou aux croquants de Collioure, parfaits avec le café.