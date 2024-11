Pyrénées-Orientales : Eus, la capitale de l’agrume et du soleil

Petite commune française nichée au cœur des Pyrénées-Orientales, Eus est célèbre pour sa pépinière Schaller-Bachès dans laquelle sont cultivées plus de 1 000 variétés d’agrumes. Mais ce n’est pas le seul atout de ce village du Conflent, qui attire chaque année de nombreux visiteurs. Photo JC Milhet / Hans Lucas.

Eus classé parmi les Plus Beaux Villages de France

Impossible de ne pas repérer Eus. Ce village fortifié, situé sur une colline granitique, est classé parmi les Plus Beaux Villages de France. Depuis l’imposante église Saint-Vincent, datant du XVIIIe siècle, les visiteurs arpentent ses ruelles pavées de galets. L’occasion de découvrir les artistes, les artisans et les commerces locaux qui font d’Eus un lieu unique. La commune offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes, dont le célèbre Canigò. Pour les amateurs de randonnée, Eus est le point de départ de plusieurs itinéraires dont un menant à Comes, un ancien village en ruines, culminant à 794 mètres d’altitude.

Un village chargé d’histoire…

Eus est un ancien site défensif chargé d’histoire. La commune a dû repousser successivement les Français au XVIe siècle puis l’armée espagnole deux siècles plus tard. Son architecture médiévale, ses maisons en pierre et ses ruelles en pente témoignent de ce riche passé. L’église Saint-Vincent-d’En-Haut trône à l’emplacement de l’ancienne forteresse. Construite au XVIIIe siècle, elle remplace la chapelle du château et offre une vue imprenable sur la vallée. L’édifice fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis 1990.

La chapelle Saint-Vincent d’Eus, qui se trouve quant à elle accolée au cimetière, est classée au titre des Monuments historiques depuis le 28 janvier 1960. Elle se compose de deux nefs de quatre travées, édifiées en pierre de taille et en moellons, et couvertes de lauzes.

Le musée La Solana est installé dans l’ancienne école du village. Il permet de découvrir la vie des habitants aux XIXe et XXe siècles à travers les outils, les mobiliers d’époque et divers objets d’époque. La visite permet une immersion totale dans le passé rural d’Eus. Attention, il n’est ouvert que durant la saison estivale.

Tout comme Collioure, Eus a accueilli de nombreux artistes, tels que Jacques Higelin ou Henri Salvador, qui ont participé à sa renommée. Tous les ans au mois de juin, la manifestation d’art contemporain Croisée d’Arts met à l’honneur ces artistes locaux. Le village d’Eus se transforme en une véritable galerie. Les visiteurs pourront découvrir de nombreuses galeries éphémères installées chez les habitants.

Eus, le village le plus ensoleillé de France

Eus peut se visiter en toute saison car c’est le village le plus ensoleillé de France (plus de 2 600 heures d’ensoleillement par an). Cela s’explique sans doute par son emplacement dans la vallée du Conflent. Cet ensoleillement sans pareil dans cette commune des Pyrénées-Orientales donne lieu chaque année à la « Course des lézards », trail technique sur pistes et sentiers de 14 kms. La 27e édition s’est tenue ce 11 novembre 2024.

Le domaine Schaller-Bachès d’Eus, paradis des agrumes

Perrine et Étienne Schaller, deux ingénieurs agronomes, ont décidé de s’installer à Eus et de reprendre la petite exploitation de trois hectares. Plus de 1 000 variétés d’agrumes, des classiques aux plus rares, y sont cultivées. Le couple convertit le domaine à l’agriculture biologique. Les débuts sont difficiles mais les pertes dues à l’invasion des insectes sont désormais très limitées.

Grâce au taux d’ensoleillement exceptionnel, les agrumes s’épanouissent. Tout est savamment étudié pour obtenir les meilleurs fruits possibles. Le lieu s’apparente aujourd’hui à une jungle miniature.

Aujourd’hui, le domaine Schaller-Bachès possède une collection privée d’agrumes unique au monde. De grands chefs cuisiniers dont Anne-Sophie Pic ou Yannick Allégno utilisent les fruits cultivés par Perrine et Étienne dans leur cuisine. Chaque agrume est cueilli à la demande, ce qui impose une connaissance parfaite de l’espèce et de sa maturité. Le couple s’essaie à obtenir de nouvelles variétés avec des mutations « imposées » et d’autres spontanées. Pour connaître les résultats, il faut faire preuve de patience et attendre plusieurs années…