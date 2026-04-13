« Nous nous montrons comme nous avons été » : Les albums photos des familles gitanes s’exposent à Perpignan

Au lendemain de la journée internationale des Roms et du peuple gitan, l’exposition « Regarde les filles et les fils du vent » a été inaugurée à Perpignan ce 9 avril par l’association Gitans de France. Une fenêtre ouverte sur le quotidien des familles gitanes de Perpignan à travers les décennies.

« À travers ces œuvres, ces photos et ces objets, vous découvrirez un patrimoine vivant. » Ce mercredi 9 avril, Joseph Soler a inauguré l’exposition des Gitans de France installée à Perpignan. « Regarde les filles et les fils du vent » se tient au 45 rue Rabelais depuis quelques jours. Elle regroupe des photos de familles gitanes. Une façon d’archiver l’histoire de la culture gitane et d’en garder une trace. Les « images endormies dans les albums de familles », s’exposent aux yeux de tous.

Carnaval, départ pour le front, mariages, naissances, repas partagé… Le quotidien de quatre familles se dessine de photos en photos. Fait rare pour la communauté gitane qui, Joseph Soler le reconnaît, ouvre rarement la porte de l’intime. « Cette culture traverse les générations« , reprend-il ému. Il fait part de la nécessité d’empêcher l’oubli.

« Nous vivons de l’oral. Lorsqu’un ancien s’éteint, il emporte avec lui l’histoire que nous avions. »

Un travail d’archive lancé à l’occasion de la journée internationale des Roms et du peuple gitan

Gitans de France a fait l’intermédiaire pour récolter des photos de familles. « Il fallait une instance de confiance pour livrer des photos aussi personnelles », précise Jean-Michel Galley, cofondateur de l’association Les 2 Rives qui a participé à l’exposition. Et ce travail de collecte pourrait se poursuivre. Le vernissage a été l’occasion pour certains de faire part à Gitans de France de photos restées jusqu’ici dans les tiroirs familiaux. À terme, l’objectif est de créer un site d’archives en ligne.

L’exposition vise à transmettre. D’ailleurs quelques visages plus jeunes sont présents pour ce vernissage. Elle a été installée à l’occasion du 8 avril, journée internationale des Roms et du peuple gitan célébrant le premier congrès de la communauté en 1971. « C’est l’histoire de notre mémoire. Un moment historique où notre peuple s’est levé pour faire entendre sa dignité. »

Pour Gitans de France, il y a « urgence » à faire mémoire

Gitans de France souhaite célébrer avec fierté cette journée tout en commémorant les victimes de persécutions. L’exposition qui laisse entrevoir les albums de famille en est aussi une marque. « Être gitan, ce n’est pas qu’une origine, c’est une identité, un respect profond des anciens et des traditions. » En garder la trace devient un geste vital. « Il y a urgence », alerte le texte d’introduction du parcours, écrit par Joseph Soler.

Le vernissage s’est conclu en musique avec des artistes du groupe Tekameli et de la Rumba del Vernet.Symphonie gitane et rumba catalane se sont enchainées pour faire revivre les images.

L’exposition est accessible jusqu’à la fin du mois d’avril de14 à 17h.