Saint-Jacques | Un festival pour mettre la culture gitane à l’honneur

Pour cette première édition du festival « D’a Saint Jaume Sem ! », Benjamin et Mambo espèrent attirer le plus de monde possible, payo et gitans, pour faire se rencontrer deux mondes qui coexistent le plus souvent sans se rencontrer. « Je défends un art populaire, souligne Benjamin. L’art c’est de pouvoir toucher tout le monde. » Mambo lui pense déjà à organiser une seconde édition.