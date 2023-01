Nouveau plan chasse l Le Président des chasseurs catalans se dit « satisfait » des annonces

Au contraire, du côté des associations, cette application est vue comme un gadget. «Déjà qu’ils ont du mal à poser correctement des panneaux «chasse en cours», on se demande bien comment une appli, avec tous les aléas que cela implique (possession d’un smartphone, réseau, etc) pourrait montrer son efficacité. Avec cet outil, les chasseurs se signaleraient aux promeneurs, les incitant à éviter les « bulles de danger » – en réalité des zones bien plus vastes qu’indiquées, au vu de la portée des armes – et à se diriger vers des zones sécurisées.»