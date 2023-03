Un nouveau Plan de 60 millions d’euros pour les jeunesses d’Occitanie

Article mis à jour le 18 mars 2023 à 08:10

La Région de Carole Delga multiplie les concertations publiques ces dernières années. En juin 2022, elle a lancé une large consultation auprès de la jeunesse d’Occitanie. Plusieurs mois d’échanges et de réflexions, avec les 15-29 ans, qui a débouché sur trente nouvelles mesures pour améliorer leur quotidien et leurs diverses opportunités.

Ce nouveau Plan jeunesse coûtera 60 millions d’euros à la Région. Jeudi dernier la présidente en faisait les présentations.

La jeunesse : premier poste d’investissement de la Région Occitanie à hauteur d’un milliard d’euros

C’est Guillaume de Almeida Chaves – conseiller régional délégué à la jeunesse, à la vie lycéenne et étudiante – qui a entamé ce processus de concertation public auprès des 15-29 ans. « Achevée en février dernier, cette démarche a permis d’aller à la rencontre des jeunes d’Occitanie ; dans toute la diversité de leurs parcours et sur l’ensemble des territoires. » D’après la Région « plus de 1.600 jeunes et 75 structures d’accompagnement de la jeunesse ont pu être consultés, sur l’ensemble des 13 départements. Le tout complété par les Rencontres des jeunesses d’Occitanie le 18 novembre dernier à Toulouse qui en a mobilisé 400. Parmi les sujets de discussion : la santé mentale, la cherté des besoins vitaux, les transports, les discriminations, la mobilisation politique, Parcoursup, etc.

« Face aux difficultés croissantes auxquelles doivent faire face les jeunes aujourd’hui – précarité grandissante, difficultés pour se soigner, se déplacer ou s’insérer dans la vie active – il nous appartient d’imaginer avec eux et pour eux, une société plus juste et durable, où chacun aura les mêmes chances de réussite. » Discours de Carole Delga.

Les trente mesures en faveur de la jeunesse – toutes détaillées ici – ont été regroupées en huit thématiques :

L’orientation scolaire et l’information métiers ;

L’enrichissement parcours et la sécurité de l’enseignement ;

La mobilité et les transports ;

Les inégalités face au pouvoir d’achat la sécurité alimentaire ;

La protection et la santé ;

Le bien-être et l’épanouissement ;

L’engagement ;

L’environnement et le climat.

Pour en avoir retenu cinq ; de citer :

Mesure 3 : Renforcer le dispositif « Et pourquoi pas ? » afin de favoriser l’accès à l’enseignement supérieur et proposer du soutien scolaire pour lutter contre le décrochage scolaire et les déterminismes sociaux.

Mesure 8 : Renforcer la création ou reprise d’entreprise, ainsi que l’installation et la transmission d’exploitations agricoles, par les jeunes de moins de 30 ans.

Mesure 12 : Faciliter la mobilité cyclable des lycéens par une aide à l’acquisition d’un vélo pour les lycéens boursiers de 2nde et une expérimentation de mise à disposition de vélos dans les lycées.

Mesure 15 : Impulser une démarche de redistribution des surplus des restaurations scolaires en direction des associations d’aide alimentaire en particulier auprès des jeunes (étudiants, jeunes précaires…) et déployer le dispositif de solidarité « Bien Manger Pour Tous » à destination des jeunes.

Mesure 19 : Proposer aux lycéennes des protections périodiques d’urgence, dont les culottes menstruelles.

D’après Carole Delga, ce nouveau Plan jeunesse pourrait faire en moyenne 700 à 800 euros d’économies par an et par jeune. « Plus de 60 millions d’euros sont mobilisés pour leur mise en œuvre – portant le budget global pour la jeunesse à plus d’un milliard d’euros ; soit le premier poste d’investissement du budget régional. »