Côté orientation professionnelle , les jeunes demandent « plus de stages, qu’on les informe beaucoup plus tôt, et qu’on les aide sur l’accessibilité aux stages ». Pour cela, ils demandent d’avoir accès à des listings d’entreprises qui pourraient les accueillir en stage ou en alternance. Au sujet du racisme et du harcèlement , Guillaume De Almeida Chaves a été sollicité pour « des campagnes choc, de la sensibilisation beaucoup plus forte dans les écoles ». Les jeunes ont également insisté sur « un meilleur accompagnement pour s’alimenter ». L’occasion pour Guillaume De Almeida Chaves de se féliciter de la mise en place d’une armoire solidaire par l’IRTS de Perpignan.

Une fois les problématiques soulevées, Guillaume De Almeida Chaves demande aux jeunes les solutions qu’ils envisageraient et évoque les propositions issues des rencontres précédentes dans d’autres départements. Dans l’optique de « faire quelque chose qui soit en lien avec tous les territoires ».

Le conseil régional, délégué à la jeunesse et à la vie lycéenne et étudiante, s’est montré très attentif durant les échanges. « Écouter les jeunes qu’on ne voit pas et qu’on n’entend pas, construire ensemble un modèle de société durable où chacun a sa place, voilà le cap qui est fixé en Occitanie avec cette tournée ». Pour Guillaume De Almeida Chaves, l’objectif est de construire ensemble un nouveau modèle de société pour apporter de vraies solutions aux lycéens, étudiants, apprentis, en emploi ou en recherche d’emploi.

Un échange qui se prolonge dans le temps. « Pour les jeunes que je rencontre et qui le souhaitent, je récupère leur mail pour assurer une liaison, je leur écris généralement moins de 15 jours après la rencontre, un mail de remerciement en leur disant qu’ils n’hésitent pas à me poser des questions sur la région en général ». Guillaume De Almeida Chaves conclue en précisant qu’il enverra les résultats de ces rencontres fin janvier à Carole Delga, mais également à ces jeunes, ainsi que le plan final pour qu’ils l’évaluent. Et pourquoi pas une nouvelle rencontre dans 2 ans pour constater des évolutions.