Heureuse, engagée, transgressive ? Quel portrait dresser de la jeunesse en 2022 ?

L’inégalité culturelle par rapport à l’engagement et à la participation à la vie sociale et politique est manifeste selon l’Institut Montagne. Les jeunes à fort capital culturel hérité s’engagent dans la vie sociale et politique sous diverses formes tandis que les jeunes ayant un faible capital culturel auront plutôt tendance à s’éloigner de la vie politique voire à s’en désengager totalement.

L’origine nationale et la religion différencient la jeunesse française. Selon cette étude, les jeunes d’origine étrangère, et encore plus ceux de confession musulmane sont très largement convaincus que la France est raciste par nature. Ce sentiment peut avoir pour conséquence de nourrir leur envie de justifier la violence politique. Ces jeunes sont aussi plus nombreux à vivre dans les départements où le taux de délinquance est significativement plus élevé. Un facteur susceptible de favoriser leur appartenance à une culture transgressive.