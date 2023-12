Après avoir découvert les traditions culinaires catalanes de Noël, la rédaction de Made in Perpignan vous propose de (re)découvrir une autre coutume venue d’Espagne : celle des raisins. Non pas ceux utilisés pour faire le vin mais ceux qui sont consommés aux 12 coups de minuit la nuit de la Saint Sylvestre.

Manger des raisins : une tradition espagnole

Pour célébrer le changement d’année, les Espagnols mangent exactement 12 grains de raisin, pas un de plus ni de moins, car le nombre représente les douze mois de l’année. Plus précisément, il faut déguster un grain à chacun des douze coups de minuit après avoir fait un vœu. Selon les croyances, seuls ceux qui parviennent à avaler le dernier grain de raisin lorsque sonne le douzième coup vivront une année placée sous le signe de la chance et de la prospérité. Dans tous les cas, le premier de l’an sera accompagné d’accolades et servi avec une coupe de Cava, le vin pétillant catalan.

Comme une tradition ne vient jamais seule, les Catalans ont coutume de prononcer la phrase « Menjar raïm per Cap d’Any porta diners per a tot l’any », c’est-à-dire « Manger du raisin pendant le Réveillon du Premier de l’An apporte de l’argent toute l’année ».

Le choix se porte généralement sur du raisin blanc mais certains décident de le remplacer par autre chose. Impossible de dire si, dans ce cas, l’année sera pleine de chance ou non.

Attention, la tradition veut que ce soit la pendule de la Puerta del Sol, place célèbre de Madrid, qui donne le LA. Et chaque année, le dispositif nécessite d’être rappelé. Il ne faut pas se tromper, les premiers sons de cloche, los cuartos, tintent quatre fois juste avant minuit. Il ne faut pas manger de raisin à ce moment-là car cela serait signe de malchance. C’est seulement lorsque le premier des douze coups de minuit retentit qu’il faut avaler le premier grain de raisin. Pour plus de facilité, certains choisissent d’ôter la peau et les pépins des raisins.

D’où vient cette tradition ?

Depuis longtemps, le raisin est associé à la convivialité et au plaisir. Cette tradition remonte à 1909. Cette année-là, les récoltes étant fructueuses dans les cultures d’Espagne, les producteurs ont voulu associer ce fruit à la chance et à Noël. Un coup de publicité bien pensé et qui fonctionne encore aujourd’hui.

Mais pour les puristes, cette tradition a vu le jour bien avant 1909. À la fin du XIXe siècle, s’inspirant des Français, les familles bourgeoises espagnoles, voulaient célébrer le Nouvel An avec du champagne et du raisin. Le peuple sortait le 5 janvier, le jour de la fête des Rois Mages, une nuit où (presque) tous les excès étaient permis. Pour y mettre fin, le maire de Madrid décida en 1882, de donner une amende à tous ceux qui étaient dehors ce soir du 5 janvier. Pour exprimer leur désaccord, certains habitants se rassemblèrent sur la Puerta del Sol avec du champagne et des raisins. Un pied de nez à la bourgeoisie. Ces regroupements eurent lieu d’année en d’année et la tradition du raisin s’installa peu à peu tout en effaçant le côté burlesque des premières fois. C’est désormais toute l’Espagne, et même plusieurs pays d’Amérique latine, qui achète des raisins pour fêter le changement d’année.

Le saviez-vous ?

Dans le monde, les traditions pour célébrer la nouvelle année ne manquent pas. Voici une petite sélection des traditions insolites.

Au Danemark, le lancer d’assiettes fait beaucoup de bruit ! Il s’agit simplement de lancer de la vaisselle sur les portes de ses voisins. L’occasion de faire du tri et de se débarrasser des assiettes ébréchées pour attirer le bonheur durant l’année qui vient. En Nouvelle-Zélande aussi, pays où le changement d’année dure 24 heures, c’est la vaisselle qui accompagne le 31 décembre. Mais cette fois, pas de casse. Il suffit de descendre dans la rue à minuit et de frapper sur des casseroles pour faire le plus de bruit possible.

Le Brésil ne manque pas de traditions insolites. À minuit, direction la plage pour faire des offrandes à la déesse de la mer et jeter dans l’eau des bijoux, du parfum ou encore des fleurs. Les plus téméraires s’essayent également à un défi : celui de sauter au-dessus de 7 vagues et rejoindre le sable sans tourner le dos à l’océan.

En Colombie, les habitants sortent le 31 décembre à minuit une valise vide à la main. Ils se promènent autour de chez eux avec espoir de ramener de la chance et des voyages pour l’année à venir.

Au Québec, les habitants changent de sexe pour une nuit. Les femmes se déguisent en hommes et les hommes se transforment en femmes. Pour fêter la nouvelle année, les Québécois boivent du rhum de Terre-Neuve ou un cocktail, spécialement préparé pour l’occasion, un Sour Tee Cocktail. Un cocktail fort dans lequel flotte un orteil humain momifié. Le principe est de boire le cocktail en effleurant des lèvres l’orteil mais sans l’avaler.