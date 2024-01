Article mis à jour le 16 janvier 2024 à 09:39

Créées en 2017 par le ministère de la Culture, les Nuits de la lecture reviennent pour une 8e édition du 18 au 21 janvier 2024. Après le thème de la peur en 2023, le Centre national du livre a choisi, année olympique oblige, le thème du corps pour 2024. Des milliers d’évènements à la fois physiques et numériques déclineront le thème choisi. Quel est le programme à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales ?

Le corps pour thématique des Nuits de la lecture 2024

En cette année de Jeux Olympiques, le thème du corps a été proposé par le Centre national du livre. Toutefois, cela ne signifie pas que les recherches d’auteurs et d’autrices sont limitées au « corps sportif ». En effet, le corps figuré prend forme dans une pléthore d’avatars, de métamorphoses et de réflexions. Le corps peut être un sujet d’anatomie pour la science, une évocation poétique, un personnage de roman…

De plus, le corps est un thème politique qui aide à aborder des questions contemporaines comme la relation de l’homme à la nature ou le féminisme. Il ne faut pas non plus oublier que le corps peut être un moyen pour un auteur de faire entendre sa voix par le texte. Le lecteur s’y incorpore alors en se plongeant dans le livre, de façon vivante.

Quel programme pour les Nuits de la lecture 2024 dans les Pyrénées-Orientales

Dans le département des Pyrénées-Orientales, les évènements organisés dans le cadre des Nuits de la lecture ne manquent pas. De Perpignan à Prats-de-Mollo-la-Preste, les soirées du 18 au 21 janvier seront placées sous le signe des mots et des textes.

Les Nuits de la lecture dans les bibliothèques de Perpignan

Le 18 janvier, la bibliothèque universitaire propose une murder party. Les étudiants devront trouver des indices dans des documents de la BU et dans des locaux habituellement inaccessibles au public pour parvenir au bout de leur enquête.

Le 19 janvier, la bibliothèque Barande organise une soirée entière dédiée au corps, célébré dans tous ses états. L’évènement débutera par un massage pour se libérer des tensions de la journée et se poursuivra par un atelier de fabrication d’un baume corporel nature ou un atelier d’empreintes dans l’argile. Des lectures, des ombres chinoises sur des textes et des musiques inspirantes sont prévues de 18h à 21h. Pour finir la soirée, la conteuse Nathalie Caussin dansera sur des cont’animés.

Le même jour, la bibliothèque Bernard Nicolau attend le public pour de multiples expériences. Après un photocall en mode Polaroïd, les plus jeunes pourront profiter de lectures sous l’escalier tandis que les plus âgés pourront participer à une fresque collective à la manière de Keith Haring. Le danseur Timothée Allal de la compagnie Troupuscule, proposera une initiation au mime. Les comédiens Alexandre Wallet et Yann Munoz de la compagnie Jardin partagé, feront une lecture extraite du Journal d’un corps de Daniel Pennac.

Toujours le 19 janvier, ce sont des lectures partagées qui résonneront dans l’enceinte de la bibliothèque Jean d’Ormesson. Les participants pourront s’amuser avec des jeux de société, participer à un atelier avec la plasticienne Sophie Culot façon « cadavre exquis » et à un quizz olfactif ainsi que contempler les performances des danseurs de hip-hop de la compagnie Influences. Après une initiation, le public sera invité à rejoindre les danseurs pour un moment de partage et de convivialité autour du corps.

Deux évènements sont prévus à la médiathèque centrale de Perpignan le 20 janvier. De 16h à 21h, plusieurs activités seront proposées : une lecture signée en LSF et oralisée, un atelier de broderie contemporaine avec Claudia Comelade, un marathon littéraire, des animations mettant à l’honneur la réalité virtuelle et le rétrogaming… Pour finir la soirée, le film En corps de Cédric Klapisch sera projeté.

Les animations dans les établissements scolaires de Perpignan

Le 18 janvier, le lycée François Arago organise des lectures à la bougie pour les élèves de l’établissement. Le lendemain, un spectacle de danse avec des lectures en musique sera donné à 12h30 au CDI.

Le 18 janvier, les 4e du collège Jean Moulin pourront quant à eux profiter de lectures croisées. Des textes en lien avec les objets d’étude au programme.

Les évènements dans les médiathèques des Pyrénées-Orientales

La médiathèque de Prats-de-Mollo-la-Preste ouvre ses portes le 19 janvier pour un moment d’échange autour de romans ayant pour thème le corps.

Pendant ce temps, celle d’Arles-sur-Tech accueille l’association Lire et Faire 66 pour des lectures et des ateliers animés par les bibliothécaires du réseau. La médiathèque d’Espira-de l’Agly sera également animée par des lectures d’histoires et de contes. Concours de jeux vidéo, jeux de société et dégustation de produits originaux se tiendront de 17h à 21h.

À Amélie-les-Bains-Palalda, les enfants auront le droit à des lectures animées le 19 janvier. Le même jour, la médiathèque de Prades propose un Cluedo géant à destination des familles. La finale locale des Petits champions de la lecture se tiendra à la mairie de Maury le 19 janvier.

Les 4-11 ans pourront participer à un atelier d’expression artistique à la médiathèque de Le Boulou le 18 janvier. Pendant ce temps, les adultes pourront être initiés à l’olfactothérapie, une méthode basée sur les odeurs. Le 20 janvier, le musée numérique Max Havart propose une exposition numérique sur avec pour thème Le Corps dans l’Art. L’occasion de profiter de visites virtuelles sans quitter la commune des Pyrénées-Orientales.

D’autres animations sont prévues dans les communes de Pollestres, Passa, Toulouges, Saint-André, Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Saint-Nazaire, Cabestany, Pia, Saint-Hippolye et Salses-le-Château.