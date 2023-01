Envie de se faire peur ? Le programme des Nuits de la lecture 2023

À Saint-Cyprien , trois évènements attendent les passionnés de lecture. Clément Riot animera une séance contée avec des histoires de démons, de diables, de feux, de peur et de courage le 19 janvier à 18h30. Le musée Les Collections de Saint-Cyprien organise un atelier créatif dédié aux enfants de 4 à 12 ans le 21 janvier de 16h à 18h. L’animation débutera par la lecture de l’album Va t’en grand monstre vert et se poursuivra par une création en pâte auto-durcissante. Dès 19h, les adultes seront conviés pour une lecture sur les différentes peurs (de l’inconnu, du vide, de la foule, du manque, de son ombre, du changement, de l’abandon…).

À Saint-Nazaire, tous les évènements auront lieu à la médiathèque Henri Tanyères. Le 19 janvier, les enfants sont conviés à écouter des lectures suivies d’un atelier manuel en lien avec les histoires. Daniel Hernandez, un ancien ingénieur au Four Solaire d’Odeillo devenu auteur de romans policiers, sera présent le 21 janvier à 10h. Le même jour, la compagnie «Le Tympan dans l’œil» proposera un spectacle jeunesse autour des sorciers, sorcières, bruixes i bruxots. À 16h30, la même compagnie offrira une lecture musicale librement adaptée du roman d’Oscar Wilde Le Fantôme de Canterville. Dès 21h, le groupe Rock in chair donnera un concert de musique rock.

À Pollestres, c’est la médiathèque-ludothèque La Marquise qui accueille les différents évènements pour ces Nuits de la lecture. Le 20 janvier, à 18h et 18h30, les enfants de 3 à 5 ans pourront participer à un atelier de light painting, pour apprendre à dessiner dans le noir avec la lumière. Sinon, ils pourront assister à des lectures effrayantes à 18h (pour les 3-5 ans) et 19h (pour les 6 ans et plus). Des jeux dans le noir, dédiés aux familles, seront accessibles dès 19h30. À 20h30, c’est un moment de convivialité qui attend les participants qui seront chargés de préparer des mets terrifiques mais comestibles, à partager. Pour clôturer la soirée, une séance de lecture débutera à 21h. Elle est réservée aux 15 ans et plus.

La bibliothèque de Pia organise des sessions de lecture du 19 au 22 janvier. À tour de rôle, les participants auront la possibilité de lire des livres sur le thème de la peur et de débattre.

La médiathèque Intercommunale Jean Solar d’Arles-sur-Tech accueille les plus téméraires le 20 janvier de 17h30 à 21h pour découvrir des histoires toutes aussi terrifiantes les unes des autres, dans une ambiance maléfique.