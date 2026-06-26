De l’ombre et de l’eau : sorties à la fraîche dans les Pyrénées-Orientales

Alors que les services météo envisagent sur la France un phénomène de type El Niño et un été 2026 plus caniculaire que jamais, faut-il renoncer à l’extérieur ? Made in Perpignan vous propose sa sélection de sorties faciles et gratuites dans les Pyrénées-Orientales, avec un couvert végétal, des cours d’eau ou, encore mieux, les deux !

En Conflent

La cascade des Anglais à Vernet-les-Bains

C’est un trésor quelque peu éventé puisque de plus en plus prisé. Depuis le village, on emprunte la route de Saint-Vincent qui s’interrompt avec un parking en terre. De là, on grimpe environ une heure à travers des gorges dans une ombre parfaite entre la rivière et le canal. Rochers moussus, passerelles, cascade de Saint-Vincent puis enfin la fameuse cascade des Anglais. Baignade possible, et, malgré le dénivelé, la rando est tout à fait jouable pour un petit à partir de cinq ans.

Les gorges de la Guillera à Rodès

Pas beaucoup d’ombre, mais de l’eau ! Les gorges de la Guillera commencent au fond du village de Rodès, et en surplombant la Têt, suivent le canal de Corbère. La vue sur les falaises est sublime. Si l’on poursuit bien au-delà du château, le chemin redescend en bord de fleuve avec une petite plagette où l’on pourra se rafraîchir.

Le canal de Bohère à Prades

Relativement méconnu, ce chemin est pourtant propice à de superbes promenades. Le canal de Bohère s’attrape à plusieurs endroits au sud de Prades, Codalet ou Taurinya. Le chemin au bord de l’eau s’étire sous la canopée, soit vers l’abbaye de Saint-Michel de Cuixà, soit de l’autre côté vers Los Masos et Clara-Villerach. On appréciera ces jardins et autres petits coins de paradis qui se nichent au détour d’un lacet.

En Vallespir

Une rando à l’ombre au-dessus de Céret

Cette boucle d’environ deux heures est ombragée sur la majeure partie du circuit. Mieux encore, on chemine sous le signe de l’eau en démarrant près de la cascade de Baussos, qu’on va retrouver au départ du stade Fondecave de Céret en suivant la route de Maureillas. Il faudra ensuite suivre le chemin de randonnée balisée « le balcon de Céret » avec une vue magnifique sur la ville. On passera par le mas d’en Pople puis le mas Ribes et le mas d’en Clic. On longera un canal d’arrosage qui ajoutera encore à la fraîcheur de l’ensemble pour redescendre vers le stade.

Arles-sur-Tech, la boucle de la Batllia

Très familiale, cette promenade accessible démarre du centre sportif à l’entrée d’Arles-sur-Tech. On emprunte la petite route « batllia d’avall » qui se transforme vite en chemin sous les châtaigniers. Elle redescend jusqu’au Tech que l’on va longer pour le retour, avec un crochet à travers le village. Idéal avec des enfants.

En plaine

Le canal de Perpignan

Discret mais ô combien précieux, ce chemin qui suit un large canal entre Perpignan et Canohès est apprécié par promeneurs et cyclistes. Et pour cause, il est à l’ombre sur une bonne partie de ses 10 km environ. On part du lotissement Catalunya à Perpignan, juste après la zone commerciale Auchan. Arrivé à Canohès on peut choisir de poursuivre, pour transformer la balade en petite randonnée, ou bien de rebrousser chemin.

Vallée de l’Agly

Les gorges de Galamus

A la limite de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, les gorges de Galamus sont assez encaissées pour offrir l’ombre des falaises. Un sentier permettra d’aller découvrir l’ermitage. Mais surtout, côté Aude, des accès permettent de descendre à l’eau et de se rafraîchir. Prudence, le site, aussi fréquenté pour le canyoning, est par endroits acrobatique.

Les cascades de Duilhac

Trahissons quelque peu les Pyrénées-Orientales pour ce site merveilleux côté Aude, juste après Cucugnan, que l’on rejoint en venant de Maury. Il s’agit d’un empilement de bassins sur le Verdouble, qui invitent tous à la baignade. Attention, si le site est gratuit le parking sera payant en saison.

Un peu d’altitude

Les gorges de la Carança

Peut-être les gorges les plus impressionnantes des Pyrénées-Orientales. Au départ de Thuès-les-Bains, on peut suivre soit le chemin vertigineux taillé dans la falaise soit un sentier plus escarpé et au soleil. Les deux se rejoignent ensuite en bord de ruisseau, avec diverses passerelles. Si l’on change la sortie en grosse randonnée, on pourra continuer jusqu’au refuge de la Carança, voir pousser jusqu’aux lacs, ce qui deviendra délicat à la journée.

Les Bouillouses et lacs du Carlit

Depuis la pandémie, la fréquentation a explosé. Pour éviter le flot de véhicules, la route est fermée aux voitures. On peut opter pour la randonnée ou pour une navette au prix de 8,5 euros par personne. Le barrage est une merveille, avec ses prairies vert vif et ses nombreux départs de randonnée. Mais il n’en fait pas oublier la douzaine d’étangs du Carlit, un peu plus haut, avec les bois ombragés et leur eau (très) fraîche. La boucle de neuf étangs se termine en deux heures environ. On aimera aussi les chevaux en liberté qui fréquentent les rives.

Le lac de Matemale

C’est probablement l’un des sites les plus attractifs de tout le Capcir, voir du département pour qui veut se refroidir en été. Au pied des Angles s’étire ce gigantesque lac où l’on peut se baigner, sa forêt, ses pelouses naturelles où étendre sa serviette, et sa collection d’activités allant du camping à la restauration en passant pour la location de vélos, les embarcations ou les jeux pour enfants… On y séjournerait longtemps !

Les lacs de Nohèdes

Sauvages, les trois lacs de Nohèdes sont juchés sur les hauteurs du Conflent. Le premier, le Gorg Negre ou lac d’Evol, est déjà à plus de 2000 mètres d’altitude. Heureusement quelques minutes de marche suffisent depuis les plus hauts stationnements possibles. Il faudra randonner un peu pour atteindre les deux lacs suivants, le Gorg Estelat et l’Estany del Clot. Une nature à l’état brut.

Albères

Sous les hêtres au col de l’Ouillat

Le secteur de l’Ouillat compte parmi les forêts les plus majestueuses des Pyrénées-Orientales. On rejoint le col par une petite route en lacets à travers les Albères, que l’on prend à l’entrée du Perthus. Une fois sur place, une dizaine de randonnées sont possibles au sein d’une immense forêt de hêtres. Certains chemins ne voient jamais le soleil ! On appréciera le trajet jusqu’au Pic Néoulous et sa vue imprenable sur la plaine. Et on aimera se restaurer au chalet de l’Albère.

Les gorges de Lavail se méritent

C’est un petit coin de paradis, proche de Sorède, que les locaux veulent de plus en plus discret. Ces gorges offrent de l’ombre et de jolis bassins. Mais attention ! La baignade est interdite depuis quelques années en raison de troupeaux qui contaminent l’eau. Et en été la route est réservée aux habitants du hameau, ce qui oblige à randonner pour rejoindre le site. Pour autant, le lieu en vaut la peine, et c’est un plaisir de pique-niquer sur les berges sauvages du cours d’eau.

Aspres

La forêt du Réart

Cette toute petite forêt, à l’écart de la route entre Fourques et Llauro dispose de beaux passages à l’ombre. Mais surtout, on aimera les différentes variétés d’eucalyptus, ou encore cette terre presque rouge qui font du lieu un espace un peu surréaliste.

Sentiers du liège à Llauro

On compte plusieurs chemins forestiers assez méconnus au départ de Llauro. Grimpons au-dessus du lotissement de la Terrasse pour plusieurs pistes à l’ombre des chênes liège, en direction de Vivès, qui débouchent vers de magnifiques panoramas dévoilant le Vallespir. A l’inverse, on peut descendre sous le village se rapprocher de la rivière et là encore, profiter de couverts forestiers jusqu’à la fontaine de l’écureuil.

Côté mer

Craquez pour les criques

Nous ne listerons pas les dizaines de criques de la côte rocheuse qui se succèdent jusqu’à Cerbère, mais évoquons les deux plus proches et accessibles : les criques des Porteils et la crique de l’Ouille à Argelès-sur-Mer. Prendre la sortie 13 sur la voie rapide et emprunter la route de Collioure. Sortir au niveau de l’hôtel du Golfe, ce qui vous permettra de passer sous le pont routier et de vous garer près du camping. Sur votre gauche, direction le Racou, vous trouverez les criques de galets des Porteils. A votre droite, le chemin vous emmène à la plage de l’Ouille, qui doit son nom à la forme de la casserole servant à préparer l’Ouillade. Elle offre sable ou galets selon l’endroit où vous poserez votre serviette.

Les plans d’eau

Les lacs artificiels sont aussi de belles options pour se rafraîchir

En plaine, la retenue de Villeneuve-de-la-Raho permet la baignade, même si sa plage est parfois un peu boueuse et distante de l’ombre de la pinède. Si le soleil ne vous fait pas peur, on aimera le lac des Escoumes à Vinça. Avec des talus enherbés et quelques rares places à l’ombre, le lac de Saint-Jean-Pla-de-Corts est un petit paradis. Attention pour ces deux derniers, le parking peut être payant en saison. Avec un peu plus de route, on ira jusqu’au barrage de Caramany, nettement plus sauvage. En non baignable, on appréciera le plan d’eau du Soler ou celui de Palau-del-Vidre, tous les deux avec une petite île et de grands arbres.

Les parcs et jardins d’agrément

Le jardin du directeur à Paulilles

On connaît les plages du Paulilles, un peu moins ce magnifique jardin botanique sur le site de l’ancienne usine de dynamite. On y retrouvera des espèces exotiques et méditerranéennes, ainsi qu’une fontaine. Accès libre, mais des visites à thème Histoire ou Nature sont parfois proposées.

Le village arboretum de Vernet-les-Bains

Ce nom désigne l’ensemble des parcours arborés du village, notoire pour son soin à la végétation, avec plus de 2000 arbres et 320 essences répertoriées. L’office de tourisme vous indiquera les différents circuits botaniques, incluant le parc Charles Trénet près des édifices Belle Epoque.

L’arboretum de Canet-en-Roussillon

Près du crématorium, c’est un parc botanique exceptionnel et gratuit, avec plus de 500 espèces végétales sur 11 hectares.

Le site de Valmy à Argelès-sur-Mer

Il propose, près de son château, un parc de cinq hectares avec une importante zone à l’ombre et des espaces de pique-nique.

Le parc de Clairfont à Toulouges

Incontournable pour les familles, il recense 100 espèces Méditerranéennes et dispose de jeux pour enfant à l’abri du soleil.

Parcs à Perpignan

On appréciera l’ombre du square Bir Hakeim, avec 12 hectares historiques et des platanes qui culminent à 40, voire 45 mètres. Depuis 2017 les cheminements ont été repensés. Toujours sur la ville, le parc Sant Vicens, labellisé Ecojardin, dispose de plusieurs espaces ombragés, certains avec des tables pour pique-niquer. Enfin on aimera les jardins de la Basse, une reconversion de friches industrielles de la SNCF qui offre un vrai couloir de verdure.

Respectez la nature

Limitez le piétinement en restant sur les sentiers, évitez les raccourcis. Ne laissez ni trace ni déchets, que vous emportez avec vous. Pas de feu ni de mégot bien entendu. Et enfin, aucune cueillette et une sérénité de la faune à respecter.

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