La grêle touche les viticulteurs des Pyrénées-Orientales au pire moment de l’année

Article mis à jour le 13 septembre 2023 à 15:45

Dans la soirée, les images de l’eau dévalant certaines rues de Perpignan ou un centre commercial les pieds dans l’eau inondaient les réseaux sociaux. Les agriculteurs eux – et plus particulièrement les viticulteurs – s’inquiétaient de leur récolte. Joint par téléphone ce 13 septembre, Pierre Hilary, président des jeunes agriculteurs des Pyrénées-Orientales espère un soutien fort de la part des autorités.

Pierre Hilary est le président des jeunes agriculteurs des Pyrénées-Orientales, il est également viticulteur sur le nord du département du côté d’Estagel. En pleines vendanges, Pierre Hilary n’a certes pas été touché par cette grêle. Mais à moins de 24 heures de l’événement, il est – comme le service viti-vini de la chambre d’agriculture – en cours de recensement pour connaître les exploitants et les surfaces impactées par les grêlons.

D’ores et déjà, le jeune agriculteur peut décrire la longue route empruntée par le nuage de grêle. «Ça a commencé sur le secteur Rasiguères, Cassanyes, Caramany et ensuite s’est redescendu le long des Aspres du côté de la ferme école de Thuir. Ensuite la grêle est arrivée sur le secteur de Terrats, Fourques, Trouillas. Et ça a continué sur Canohés, Pollestres, Ponteilla, Bages, puis au sud de Perpignan.»