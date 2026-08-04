Le parking du Gouleyrous déclaré illégal : Une association environnementale demande sa fermeture

Dix ans après le lancement des travaux, la cour administrative d’appel de Toulouse a reconnu le parking du Gouleyrous illégal. Le lieu qui donne accès à la rivière du Verdouble est contraire au code de l’environnement et de l’urbanisme. L’association qui avait porté plainte contre le projet demande aujourd’hui sa fermeture.

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Les berges des rivières du Verdouble sont prisées par les baigneurs durant l’été. Si bien qu’un parking de 230 places y a été construit à partir de 2016, autorisé par la mairie cinq ans plus tard. Le 24 juillet dernier, la justice l’a pourtant déclaré non conforme à la loi.

Un combat judiciaire de longue haleine

La cour d’appel de Toulouse a annulé le permis autorisant la construction du parking. L’arrêté demande l’annulation d’un premier jugement émis par le tribunal administratif de Montpellier. Celui-ci avait rejeté la demande des associations environnementales de reconnaître la nécessité d’une étude environnementale sur ce projet. La cour d’appel de Toulouse demande également l’annulation des deux arrêtés municipaux qui ont autorisé le chantier en 2021.

« C’est une victoire. Le classement des Basses-Corbières en site Natura 2000 est le fruit d’un long combat parce que les Corbières sont le paillasson des carrières et du tourisme. Et depuis ce classement, nous aurions pu espérer une politique respectueuse de l’environnement. Cela n’a pas été le cas », clame Marc Maillet, de l’association Frene 66 dont fait partie l’association tautavelloise d’information et de sauvegarde qui avait porté plainte. Selon les associations, l’installation du parking suit une logique mercantile.

Des autorisations contraires aux codes de l’environnement et de l’urbanisme

Selon le tribunal, la construction du parking déroge au code de l’urbanisme. En effet, les dossiers de permis d’aménager n’ont pas été présentés à un architecte. Mais c’est surtout l’absence d’évaluation environnementale qui est mise en avant. Toujours selon la cour d’appel administrative, les autorisations ne prennent pas en compte la spécificité du site. La rivière du Verdouble est classée en zone Natura 2000. Les conséquences de l’affluence créée par les parkings auraient dû être étudiées en amont.

« Cette décision rappelle que l’on ne peut pas se dispenser d’une évaluation environnementale, en particulier lorsque la surfréquentation annoncée est aussi importante », se réjouit Marc Maillet.

Enfin, l’arrêt reconnaît que le parking se trouve sur une zone agricole et n’est pas conforme au plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Tautavel.

« Refus de protéger la nature en pays catalan »

Frene66 dénonce un “refus de protéger la nature” qui “semble s’installer en pays catalan”. Selon l’association, le maire de Tautavel et la préfecture des Pyrénées-Orientales n’ont pas pris en compte les alertes des associations.

« Les dispenses d’étude environnementale deviennent incontrôlables. Le département est pilote en la matière. Les projets se réalisent, et ensuite on ne peut pas appliquer la loi », s’agace Marc Maillet.

Contactée par Made in Perpignan, la préfecture a rappelé que la décision de la cour d’appel administrative avait un effet immédiat et rétroactif. Elle indique que l’exploitant du parking doit mettre fin aux travaux engagés et remettre en état les lieux, « ce qui implique, le cas échéant, la démolition des ouvrages réalisés. » Les services de l’Etat ne précisent pas les dispositions qui seront prises pour faire appliquer cette décision.

L’association demande la fermeture du site. À la décision de justice, elle ajoute les risques d’incendies. Le massif des Corbières était encore en alerte rouge il y a quelques jours. Une mesure interdisant l’accès au massif. Pourtant, le parking du Gouleyrous est resté ouvert. Pour Frene 66, cette décision doit acter la fermeture du site. L’association a saisi le procureur pour relancer la procédure pénale. Contactées, la mairie n’a pas répondu à nos sollicitations. Dans les colonnes de L’Indépendant, le maire de Tautavel, François Tixador, élu en mars dernier, indique se refuser à « commenter des décisions de justice issues de procédures réalisées sous des mandatures précédentes ».

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