Revue de presse du 2 août 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Les flammes inquiètent jusqu’à la presse internationale, les leçons tirées après l’incendie de Trévillach, mais aussi le parcours des descendants d’exilés espagnols et des récits de randonnée, sans oublier Zidane. Ce dimanche 2 août, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias. (Re)lisez la précédente revue de presse.

Cet article est en accès libre, et nous voulons qu’il le reste. Mais après dix ans, Made In Perpignan est menacé. Sans le soutien de ses lecteurs, notre média ne passera pas l’année ➡️ Si vous le pouvez, faites un don.

Le média britannique à la portée mondiale interroge les plans de voyage des touristes étrangers. « Les feux, en France et en Espagne, ont conduit à de nombreuses évacuations et perturbations. Plus de 300 000 personnes ont dû quitter leur logement », note-t-il en rappelant que la préfète de Gironde a demandé aux touristes de reporter leur voyage. Le gouvernement britannique appelle à la prudence. « La carte française officielle des feux place la Gironde et les Pyrénées-Orientales au risque maximal. »

Comprendre les flammes

Franceinfo : De jeunes hommes, souffrant d’addictions ou de troubles mentaux… Quels profils figurent parmi les 184 personnes interpellées pour des incendies depuis début juillet ?

Le média dresse le portrait des incendiaires et rappelle le jugement du responsable du feu de Saint-Estève. « D’autres troubles sont relevés chez les incendiaires. Ainsi, un homme de 36 ans autiste et alcoolique a été condamné le 20 juillet à 18 mois de prison, dont six mois ferme avec incarcération immédiate, par le tribunal de Perpignan qui a retenu l’altération de son discernement, c’est-à-dire une lucidité diminuée et une perte de contrôle au moment des faits. »

Libération : Les pare-feu, boucliers d’urgence et armes de pointe dans la prévention des incendies

« Face à la multiplication des feux, des experts appellent à la création d’un réseau national de «bandes sans végétation» et à généraliser le débroussaillement pour éviter l’embrasement », explique le journal, tout en faisant la liste des défis locaux. « Les champs cultivés, à commencer par les vignes et les pâturages, peuvent eux aussi constituer des remparts au feu. Mais de nombreux arrachages de ceps, dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales, par exemple, en réponse à la chute de la consommation mondiale de vin, ont laissé du terrain à la garrigue ultra-inflammable. D’où l’urgence de favoriser le replantage, exhorte le préfet d’un département de l’arc méditerranéen. »

Le rôle de Mémorial d’Argeles dans le récit de l’identité espagnole

La Croix : « J’avais honte de dire que j’étais espagnole » : enfants d’exilés de la guerre civile, ils racontent leur quête d’identité

« Quatre-vingt-dix ans après, la guerre civile laisse des traces profondes dans les familles espagnoles. Descendants de républicains exilés, ils sont des milliers en France à avoir réclamé la nationalité grâce à la « ley de nietos » , affrontant les démarches administratives et la mémoire familiale. » Le journal se penche sur le parcours de reconnaissance des descendants d’exilés, notamment à travers le « Mémorial d’Argelès-sur-Mer, qui rend hommage aux plus de 160 000 hommes, femmes et enfants enfermés de 1939 à 1942 dans un camp sur la plage de cette commune des Pyrénées-Orientales. »

Le long de la Méditerranée…

L’Humanité : Surpêche : le golfe du Lion, cette aire marine « soi-disant protégée » Surpêche : le golfe du Lion, cette aire marine « soi-disant protégée » – L’Humanité

« Au large des côtes françaises occitanes, Greenpeace l’a renommé « l’aire marine soi-disant protégée”. Dans le parc naturel marin du golfe du Lion, qui s’étend de Cerbère au sud à Leucate et La Palme au nord en passant par Perpignan, les chalutiers de fond continuent leurs basses œuvres. Raison pour laquelle, en mai 2025, les militants de l’ONG environnementale sont montés à bord d’un de leurs navires, l’Arctic-Sunrise, et y ont déployé 15 rochers de calcaire. La France se rendrait ainsi, selon eux, coupable de protection fictive des aires marines protégées (AMP), où la surpêche persiste malgré les restrictions. »

Le Monde (Chronique) : « Mon GPS m’a planté ! » : en randonnée vers une pittoresque déchetterie

Le quotidien interroge « le biais d’automatisation » qui nous pousse à faire confiance aux machines plutôt qu’au réel. Et prend pour exemple une randonnée dans les Pyrénées-Orientales… « Les GPS nous avaient déjà appris à faire davantage confiance à un écran qu’à la réalité du terrain. En randonnée vers le sentier sous-marin de Cerbère-Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales, je me suis retrouvée dans une déchetterie en suivant un itinéraire de Google Maps. »

Sport : « Zizou mania » jusqu’à Toulouges

Les Echos : « Zidane, le futur sélectionneur des Bleus affole les compteurs »

Le journal économique retrace le parcours entrepreneurial du nouveau sélectionneur français, citant son futur projet à Toulouges. “Il y a quinze ans, l’ex-numéro 10 de l’équipe de France a inauguré son premier complexe sportif à Aix-en-Provence. Nommé « Z5 », il contient des terrains de football à 5 et de padel. « Zizou » a ensuite reproduit le concept à Istres (Bouches-du-Rhône) et à Turin. Et il ne compte pas s’arrêter là : il prévoit d’ouvrir deux nouveaux « Z5 » à Toulouges (Pyrénées-Orientales) et à Onet-le-Château (Aveyron).

L’Equipe : « Être abonné, combien ça coûte ? »

« Alors que les campagnes d’abonnement sont en cours dans la plupart des clubs de Top 14, on s’est demandé combien il fallait dépenser pour assister à tous les matches de son équipe à domicile. La tendance est à la hausse. » Le quotidien sportif a scruté l’abonnement des supporters de l’Usap : »Comme les Bordelais, les supporters de Vannes et de Perpignan, pour ne citer qu’eux, ont aussi vu leurs abonnements augmenter. (…) « On est exigeants envers les joueurs, le staff, l’administratif, tout le monde, pour que notre club réussisse. À nous aussi d’y contribuer », estime le Catalan Vincent Panabieres, président de la Penya Trabucayres. »

Envisagez-vous 2027 sans Made In Perpignan ? C’est la question que nous devons vous poser. Après dix ans, notre média libre est aujourd’hui menacé. Cet article, comme près de 5000 autres, est en accès libre grâce au soutien de nos lecteurs. ➡️ Si vous le pouvez, faites un don pour que cette aventure continue.