Partir en Livre fête ses 10 ans en 2024 : le programme en Pyrénées-Orientales

Partir en Livre, le festival national du livre pour la jeunesse célèbre son 10e anniversaire cette année. Cet événement tend à promouvoir le plaisir de la lecture auprès des jeunes. Du 19 juin au 21 juillet 2024, de nombreuses manifestations sont prévues dans toute la France et au-delà des frontières. Quel sera le programme dans les Pyrénées-Orientales ? Photo © Drew Perales / Unsplash.

10 ans d’engagement en faveur de la lecture

Pour ses 10 ans d’existence, Partir en Livre sera placé sous le signe « sports et jeux », un clin d’œil évident aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui se dérouleront cet été. La manifestation explore les liens entre le sport et la littérature.

Après Zep, Antoine Dole et Diane Le Feyer, cette année c’est Claude Ponti qui a été désigné pour réaliser l’illustration de l’affiche et des autres supports. L’illustrateur choisi chaque année a pour rôle de donner une identité visuelle à Partir en Livre.

En 10 ans, la manifestation s’est imposée comme un événement national majeur avec des ateliers, des jeux, des spectacles, des lectures dans des lieux parfois insolites, des rencontres… Le succès de Partir en Livre est croissant.

Les résultats de notre dernière étude sur les jeunes Français et la lecture sont préoccupants. Ils viennent renforcer notre conviction que la place laissée aux écrans dans notre vie quotidienne a des réelles conséquences sur la lecture, en particulier chez les jeunes. Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre.

Un parrain à la double casquette pour cette édition anniversaire

Après Eric Antoine en 2023, c’est Dominique Rocheteau qui endossera le rôle de parrain cette année. Surnommé « l’ange vert », l’ancien attaquant de l’équipe de France participera à des événements associant livres et sport. Il est lui-même auteur de Foot sentimental, un livre paru en 2023 dans lequel il évoque ses expériences personnelles, mais aussi les problèmes d’éthique, la violence dans les stades, l’omniprésence de l’argent et la pression médiatique.

Pour ce 10e anniversaire, Partir en Livre a confié à dix autrices et auteurs emblématiques de la littérature jeunesse en France, l’écriture de dix textes regroupés dans un recueil autour du thème du sport. Le sport est ainsi décliné en différents genres et thèmes, allant du récit humoristique à la dystopie. Ce recueil sera distribué gratuitement durant tout le festival et sera disponible en ligne sur le site de Partir en Livre.

Le programme « Partir en Livre« dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, le programme pour cette 10e édition sera encore plus riche que celui de l’année précédente.

À Ria-Sirach, deux événements sont prévus : un atelier de coloriage organisé tous les vendredis du 19 juin au 21 juillet à l’école primaire puis une exposition des coloriages réalisés à la médiathèque. Les enfants sont invités à donner de la couleur à l’affiche de l’événement.

À Vinca, la matinée du 18 juillet sera marquée par diverses occurrences. Des prestations diverses sont prévues (déambulations, lectures franco-japonaises, spectacle musical). Des ateliers créatifs avec l’autrice Laurence Schaak, la recyclerie du Conflent et les bibliothécaires seront proposés. Les plus jeunes pourront également s’amuser avec des jeux en bois.

Une médiathèque hors les murs se tiendra le 11 juillet à Arles-sur-Tech. Les lectrices de Lire et Faire lire 66 et les bibliothécaires du réseau du Haut Vallespir liront des albums autour du thème des sports et jeux dans un lieu déjà investi l’année dernière : le Moulin des Arts.

La bibliothèque de Pia proposera plusieurs occurrences à l’occasion de Partir en Livre. Des après-midi lecture à voix haute sont prévus à la bibliothèque durant toute la durée de l’événement. Le 22 juin, des ateliers d’écriture et d’initiation à la BD seront organisés. Le 29 juin, l’autrice Dorothée Di Mauro animera le concours de dessin sur le thème sports et jeux et lira des contes.

La ville de Pollestres, qui avait déjà participé en 2023, fait encore le plein d’activités cette année. Le 19 juin, premier jour de Partir en Livre, le central culturel catalan proposera aux enfants de découvrir la tradition catalane de la Sant Joan. Chaque participant pourra confectionner son ramellet, le bouquet traditionnel qui se compose de 4 herbes. Pour poursuivre avec les ateliers créatifs, le 9 juillet, un atelier créatif pixel art sera proposé. Les participants pourront réaliser différents motifs à la manière des jeux vidéo des années 80. Le 11 juillet, lors d’un nouvel atelier les participants pourront créer leur propre jeu de Memory. Comme en 2023, des lectures réservées aux plus jeunes seront faites au château de La Marquise, le 10 et le 17 juillet. Une façon de faire découvrir la musicalité des mots et la richesse des illustrations aux 0-3 ans. Le 11 et 18 juillet, les plus curieux auront l’occasion de découvrir les jeux de la ludothèque. Le 16 juillet, les enfants seront invités à se plonger dans l’univers de Claude Ponti, l’illustrateur de cette 10e édition, en jouant et coloriant. Pour clôturer cette 10e édition, une soirée jeux est prévue le 19 juillet. L’occasion de passer un moment placé sous le signe de la convivialité et de découvrir les jeux de l’éditeur et auteur Gérald Cattiaux, en sa présence.

Pour marquer la fin de l’école, la commune de Ponteilla propose plusieurs activités dans le cadre de Partir en Livre : un atelier de fabrication de marque-pages, deux espaces lecture, le premier où les enfants pourront lire en autonomie et le second où la lecture sera effectuée par des lectrices.

Le 10 juillet, des bénévoles de Lire et Faire lire 66 prendront place dans le Jardin des Métiers d’art, situé dans un quartier prioritaire d’Elne pour des lectures sur la thématique du sport, des jeux et du partage.

Sur la plage de Canet-en-Roussillon, la bibliothèque mobile prendra place le 17 juillet pour proposer des lectures à plusieurs voix, des coloriages et des devinettes. Le même jour, une séance de lecture autour du thème des sports et jeux se tiendra sur l’aire de jeux de la place Saint Martin à Fourques.

Salses-le-Château fait dans la nouveauté avec l’organisation de « Lire l’été », un salon éphémère qui a pour objectif de développer le goût, l’envie et le plaisir de lire. Au programme : des rencontres avec les auteurs, un concours de nouvelles, et une invitation à découvrir la diversité des genres littéraires.

