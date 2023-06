Partir en livre 2023 : faire aimer la lecture aux jeunes des Pyrénées-Orientales

Si pour beaucoup, la lecture est un moyen de s’évader, elle est parfois délaissée, notamment chez les jeunes et au profit des écrans. En effet, selon l’étude du CNL (Centre National du Livre) Les Français et la lecture publiée en 2023, 86% des Français se déclarent spontanément lecteurs, mais 1 jeune sur 5 affirme ne pas lire du tout.

Pour cette 9e édition de Partir en Livre qui se déroule du 22 juin au 23 juillet, de nombreuses manifestations sont prévues, à destination des jeunes publics, dans le but de leur transmettre le plaisir de lire. Le thème choisi pour cette édition 2023 est la liberté.

Une héroïne pour cette édition 2023

Toujours selon l’étude du CNL, la bande dessinée confirme son succès auprès de toutes les tranches d’âges. C’est peut-être pour cette raison que Mortelle Adèle fera figure d’héroïne de la 9e édition de Partir en Livre. L’auteur, Antoine Dole, alias Mr. Tan, et Diane Le Feyer, illustratrice depuis le tome 7, font partie des parrains de cette édition. Mortelle Adèle guidera les enfants vers le chemin de la lecture, de la fin de l’année scolaire aux vacances d’été. Le magicien Éric Antoine sera à leurs côtés en tant que parrain également.

Partir en Livre : des évènements dans toute la France

Plus de 4.500 évènements sont déjà prévus pour cette édition 2023 de Partir en Livre. Professionnels, partenaires publics et privés et monde associatif se mobilisent pour proposer des initiatives originales et variées. Le CNL a soutenu 207 projets régionaux, notamment pour accueillir des auteurs et illustrateurs. Ils seront plus de 700 à participer et viennent de différents horizons de la littérature jeunesse : poésie, philosophie, BD, science-fiction… Les animations sont pensées pour séduire un large public : ateliers graphiques, balades contées, bibliobus, fresques collectives, goûters littéraires, lectures au bord de l’eau, concerts dessinés… Cette 9e édition sera marquée par la nouvelle tournée du Livrodrome, un festival littéraire itinérant.

Le programme dans les Pyrénées-Orientales

Le 13 juillet, des lectrices de Lire et Faire Lire 66 et les bibliothécaires du réseau du Haut Vallespir seront au Moulin des Arts d’Arles-sur-Tech pour des lectures d’albums.

À Canet-en-Roussillon, le jeune public est attendu sur la plage pour écouter des lectures à plusieurs voix, participer à des jeux et des devinettes et faire du coloriage. Un évènement en lien avec le thème de cette édition – la liberté – d’avoir les pieds dans le sable.

La médiathèque-ludothèque La Marquise de Pollestres organise plusieurs activités pour ce Partir en Livre 2023. Les 3-5 ans auront l’occasion de suivre un atelier de découverte autour des dinosaures ou s’amuseront avec des jeux et écouteront des histoires pour en apprendre plus sur ces créatures. Plusieurs soirées jeux seront organisées durant le mois de juillet pour s’amuser dans la convivialité autour de concours, défis, quiz…

Les 6-8 ans seront invités à se mettre dans la peau d’un archéologue pour faire des recherches dans le château de La Marquise. Il faudra bien fouiller pour trouver les indices cachés. Pour les 9-11 ans, c’est un atelier associant les nouvelles technologies qui sera proposé. Les enfants pourront faire leurs premiers pas en programmation et créer leur premier jeu vidéo. Tous les mercredis, du 12 au 26 juillet, pour les moins de 3 ans puis pour les 4 ans et plus, les lectures se feront dans le jardin du château. Un nouveau lien avec le thème de cette édition 2023.

La Maison des Jeunes à Olette participe également à Partir en Livre. Le 20 juillet, plusieurs animations seront accessibles aux jeunes publics. Ils pourront s’installer dans le coin lecture pour lire en autonomie ou écouter des lectures de contes ou de kamishibaïs par les bibliothécaires du réseau. Ils auront également accès à des jeux, dont certains fabriqués en bois. La Recyclerie du Conflent et les bibliothécaires du réseau mettront en place des ateliers créatifs. Enfin, durant cette matinée ludique, diverses prestations auront lieu : des tours de magie par Arnaud le magicien, un spectacle musical de Céline Bertault et les déambulations du clown Porsalu.

Informations et programme complet à consulter sur le site de l’événement https://www.partir-en-livre.fr/programme.